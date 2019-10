Marchisio annuncia il ritiro | che fine hanno fatto i campioni della Juventus di Conte?

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Si ritira a soli 33 anni Claudio. Venti anni in bianconero, ma una serie di problemi fisici che loportato a questa sofferta decisione. L’annuncio ufficiale avverrà domani alle 15 alloStadium, impianto che lo ha visto protagonistavittoria di 7 scudetti.ha vestito la casacca bianconera per 10 stagioni da titolare in Serie A. Claudioè stato titolare inamovibile nella formazione del primo scudetto da allenatore di Antonio, quellostagione 2011/12. Ma chedi quella squadra? Buffon è tornato alla Juve per fare il secondo portiere. La BBC ha perso Barzagli, tornato da qualche giorno in veste di collaboratore di Maurizio Sarri. Chiellini è fuori per infortunio, Bonucci sarà l’unico “superstite” in Inter-di domenica sera. Il 3-5-2 disi reggeva sugli ...

