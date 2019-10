Manovra | taglio delle agevolazioni sulle ristrutturazioni casa | verso una stangata fiscale

Manovra - mini-taglio del cuneo fiscale : 40 euro al mese ma solo da metà 2020 : Cinquecento euro in più al mese il prossimo anno, che diventeranno mille a regime a partire dal 2021. Il saldo finale dell'operazione cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti lo ha...

Manovra - stop Iva : ma è caccia a 5 miliardi. Cuneo fiscale - solo 2 - 5 per il taglio : Circa 29 miliardi in termini lordi, finanziati per la metà - più o meno 14 miliardi - con interventi su spese e entrate e per la restante parte facendo scivolare il deficit del 2020...

Manovra - con il taglio del cuneo fiscale fino a 1.500 euro l’anno in più in busta paga : Il taglio del cuneo fiscale è uno dei punti principali della nuova legge di Bilancio: il governo stanzierà 2,7 miliardi per il 2020, che diventeranno 5,4 nel 2021. Per il primo anno di applicazione, quindi, le risorse saranno poche e porteranno a un aumento del netto in busta paga (si ipotizza fino a 1.500 euro annui) solo a partire da luglio.Continua a leggere

Manovra 2020 - Def approvato : Iva congelata e taglio cuneo fiscale : (Foto Presidenza del consiglio dei ministri) Il Consiglio dei ministri ha approvato la nota di aggiornamento al Def, il documento programmatico che disegna il perimetro delle misure che poi saranno effettivamente inserite nella Legge di bilancio 2020: una Manovra da circa 29 miliardi di euro. Questo è quello che viene fuori dal Nadef (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza) uscita allo scoperto nella serata del 30 settembre. Il ...

Manovra da 30 miliardi - oltre 14 miliardi di flessibilità. Def - stop Iva e taglio cuneo : Il governo giallorosso e' pronto a mettere in campo una "Manovra espansiva" che viaggia verso i 30 miliardi, di cui circa la meta' sara' garantita dalla flessibilita' sul deficit (14,5 miliardi) e oltre 7 miliardi da proventi della lotta all'evasione. E' quanto prevede il nuovo quadro dei conti varato con la Nota di aggiornamento al Def. Dopo una vigilia di tensioni l'esecutivo indica un obiettivo programmatico di deficit/Pil al 2,2%, superiore ...

Manovra - Coldiretti : “Il taglio Iva è ossigeno per 2 - 7 milioni di persone senza cibo” : Con 2,7 milioni di persone che in Italia non hanno abbastanza soldi e sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, è importante la decisione di tagliare l’Iva su beni di prima necessità come gli alimentari. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che il progetto di ridurre l’Iva dal 4% all’1% per latte, pasta e frutta è coerente con quanto dichiarato dal premier Giuseppe ...

Stop Iva o taglio del cuneo fiscale. Nella Manovra c'è un buco da 5 miliardi : Quando poco prima delle dieci di domenica sera si sono aperte le porte di palazzo Chigi per il vertice di emergenza sulla manovra voluto dal premier Conte, Roberto Gualtieri si è presentato con numeri inequivocabili: all’appello mancano 5 miliardi. Tutto quello che si poteva mettere insieme sul fronte delle coperture, compresa una maxi-flessibilità da parte di Bruxelles, non basta. È in questo punto che va ...

Manovra : più flessibilità - deficit al 2 - 2% «Cuneo fiscale - taglio graduale» : Il ministro dell'Economia: «Non è serio cambiare la situazione continuamente. Quota 100 è una misura che va a esaurimento e non la aboliremo». E ha aggiunto: «C'è il conto del Papeete che ci è stato lasciato da pagare»

Manovra - Pd e M5s pensano a un taglio alle detrazioni sulle spese mediche : la tassa sui malati : La coperta è corta. E rischia di saltare il fantomatico taglio, da 5 miliardi, del cuneo fiscale. Però il governo dovrebbe riuscire a racimolare oltre 1 miliardo per il rinnovo contrattuale degli statali. Nelle ore convulse che precedono la presentazione ufficiale della Nota di aggiornamento del Doc

Manovra - per il taglio al cuneo fiscale si profila il rinvio : Il continuo rimpallo sull’Iva è la conferma dei problemi di copertura che ancora pesano sulla Nadef. Problemi che mettono a rischio anche l’avvio immediato del taglio al cuneo fiscale: il governo continua a puntare a una riduzione da 5 miliardi su base annua, ma le esigenze di risparmio potrebbero spostarne la partenza ad aprile o a giugno 2020

Verso la Manovra - dalla card unica al taglio delle tasse : le misure sul tavolo : Il tempo per la legge di Bilancio stringe: lunedì sarà il giorno della Nota di aggiornamento del Def. Dal pacchetto...