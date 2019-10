Manovra | mini-taglio del cuneo fiscale | 40 euro al mese ma solo da metà 2020

Per il futuro governo una Manovra minima da 30 miliardi - flessibilità Ue necessaria : Con un nuovo governo si parte da stop all’Iva e copertura delle spese indifferibili, probabile primo taglio del cuneo. Da un esecutivo di garanzia clausole bloccate per quattro mesi

Crisi - Salvini : “Altri parlano di ministeri - noi pensiamo alla prossima Manovra economica” : “Costruiamo il futuro e prepariamo la prossima manovra economica. Altri parlano di poltrone. Altri parlano di ministeri, noi pensiamo alla manovra. Non riuscirei a passare dalla Lega a Renzi, invidio chi ha uno stomaco così”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, arrivando all’assemblea dei gruppi della Lega. “Mi sembra evidente che tante categorie economiche si rifiutino di pensare a a governicchi e giochi di ...

Matteo Salvini : "Penso a Giorgetti ministro dell'Economia per una Manovra coraggiosa" : All’indomani del suo discorso in Senato, Matteo Salvini valuta le prossime mosse e guarda al futuro. Un futuro in cui vede un governo con Giancarlo Giorgetti, che definisce “una persona di cui il mondo si fida”, ministro dell’Economia per fare, dice al Corriere della Sera, “una manovra importante e coraggiosa”. Quella di ieri, 13 agosto, è stata una giornata che si è conclusa con una sorpresa: ...

Statali - in arrivo solo mini aumenti. Contratti fermi in attesa della Manovra : La crisi di governo rischia di mandare in frantumi i progetti di rinnovo contrattuale dei 3,1 milioni di dipendenti pubblici in attesa della formalizzazione dell?accordo 2019-2021. Nella scorsa...

La Lega smonta la Manovra di Tria - stop anche al salario minino e agli 80 euro : Il vicepremier promette: giù le tasse, via la Tasi. Interventi a costo zero? Non sono Mago Merlino