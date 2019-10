Manovra | Boccia | “È di sinistra la rimodulazione dell’Iva | ma Renzi da che parte sta?”

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il neo ministrotorna sulle tensioni tra Pd e Italia Viva sul contante e le rimodulazioni dell'Iva: "Si faranno perché oggi in questa imposta ci sono situazioni ingiuste. Io posso pure accettare che Salvini ora lanci slogan vuoti contro un'Iva più giusta, contro un catasto più giusto. Mi spiace e mi fa riflettere che lo faccia: ma da chesta?".

PaoloRoma : RT @Lettera43: Boeri boccia la Nadef: «Crea debito e danneggia i giovani». E Cottarelli avverte: «Continua la politica di rinvio nel risana… - Soutine17 : RT @Lettera43: Boeri boccia la Nadef: «Crea debito e danneggia i giovani». E Cottarelli avverte: «Continua la politica di rinvio nel risana… - Luciano777777 : Iva storia in evoluzione. M5s dove pensa di trovare i soldi per la manovra? Storia sempre uguale: tutto si fa per n… -