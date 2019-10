Manchester City | Guardiola potrebbe lasciare a fine stagione

DIRETTA/ Manchester City Dinamo Zagabria - risultato 2-0 - streaming : sigillo di Foden! : DIRETTA Manchester City Dinamo Zagabria streaming video e tv: risultato live 0-0, si gioca la partita di Champions League valida per il gruppo C.

DIRETTA Manchester City DINAMO ZAGABRIA/ Video streaming : inedito assoluto : DIRETTA MANCHESTER CITY DINAMO ZAGABRIA streaming Video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Champions League.

Manchester City - brutte notizie per Guardiola : De Bruyne costretto al forfait contro la Dinamo Zagabria : Il centrocampista belga lamenta un problema all’inguine che lo terrà fuori dal match di Champions che i citizens giocheranno contro i croati Pesante assenza per Pep Guardiola nel match in programma questa sera tra il Manchester City e la Dinamo Zagabria, squadre che fanno parte del girone di Champions League dell’Atalanta. AFP/LaPresse L’allenatore catalano dovrà fare a meno di Kevin De Bruyne, costretto al forfait per un ...

Manchester City - Guardiola : “voglio vincere la Champions ma…” : “Voglio vincere la Champions ma se non dovessi farcela, questo non cambiera’ la mia vita. Non mi suicidero'”. Sono le dichiarazioni di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City alla vigilia della gara con la Dinamo Zagabria. “Ovviamente ci proveremo e sarei felicissimo se ci riuscissimo, in caso contrario ci riproveremo l’anno prossimo – insiste – E per quanto ne so, per i tifosi la Premier League ...

GRAFICO – Napoli - secondo in Europa dietro il Manchester City : media tiri in porta a partita : Napoli secondo in Europa Il Napoli, e la squadra italiana che tira di più a partita nei cinque top campionati d’Europa. Dopo le sfide con Cagliari e Brescia, i partenopei sono al secondo posto, dietro il Manchester City di Guardiola (21.4 tiri), in classifica, con 21.3 tiri per gara. Invece, per ciò che riguarda solo le gare casalinghe, il Napoli è primissimo con 25.3 tiri contro i 24.3 del City. Il GRAFICO: PER LEGGERE TUTTE LE ...

Il Manchester City pensa al dopo Guardiola : il nome in pole : Il Manchester City ha l’obiettivo di disputare una stagione all’altezza e provare a vincere qualche trofeo ma nel frattempo il club inglese pensa anche al futuro ed al post-Guardiola, il contratto dell’ex Barcellona scade nel 2021. Secondo quanto riporta il ‘Mirror’ i citizens avrebbero offerto all’olandese Giovanni van Bronckhorst di entrare intanto nel club con compiti dirigenziali per poi in futuro ...

Inter - Skriniar accostato al Manchester City : Guardiola avrebbe smentito : Uno dei giocatori più ambiti tra le fila dell'Inter sul mercato è sempre Milan Skriniar. Il centrale slovacco ha avuto un rendimento notevole nei primi due anni in nerazzurro diventando un vero e proprio idolo dei tifosi che, tra l'altro, gli avrebbero anche assegnato la fascia di capitano, revocata a Mauro Icardi a febbraio e assegnata a Samir Handanovic. Anche in Champions League il giocatore ha dimostrato di non soffrire la pressione, ...

Il Manchester Cityospite dell’Everton : gara live su Sky : La Premier League è giunta alla sesta giornata e tra le squadre che scenderanno in campo in anticipo c’è il Manchester City campione di Inghilterra. Avversario sarà l’Everton, squadra che, nonostante l’avvio incerto, dovrà essere affrontata con la dovuta concentrazione. Dove vedere Everton-Manchester City Tv streaming – Guida Tv Everton e Manchester City si sfidano […] L'articolo Il Manchester Cityospite ...

In città (e non solo) per il Napoli è già fallimento - come Barcellona e Manchester City : Ad ogni mancata vittoria, peggio ancora se si tratta di una sconfitta, si ricomincia da capo. Sembra di essere in un gigantesco gioco dell’oca, nel quale ad ogni partita persa si riparte dal via. Pare quasi di rivivere il film “Ricomincio da capo”, conosciuto anche come “Il giorno della marmotta”, in cui il protagonista, interpretato da Bill Murray, rimane intrappolato in un circolo temporale per cui ogni mattina si risveglia nello stesso posto ...

Liverpool - Klopp e l’8-0 del City al Watford : “Manchester a volte è il posto peggiore in cui trovarsi” : L’allenatore tedesco ha commentato il largo successo del Manchester City sul Watford, usando la sua solita ironia La goleada rifilata dal Manchester City al Watford sabato scorso ha lasciato di stucco anche Jurgen Klopp, riuscito comunque a rispondere ieri con il successo ottenuto in trasferta sul campo del Chelsea. AFP/LaPresse L’allenatore tedesco però non ha potuto esimersi dal commentare l’8-0 dei citizens, ...

Manchester City - Bernardo Silva scherza con Mendy sui social : ma il suo post è considerato… razzista : Il portoghese, autore di una tripletta nell’8-0 rifilato dal City al Watford, ha visto mettere sotto inchiesta il proprio post ironico perché razzista “Non si può nemmeno più scherzare con un amico“, così Bernardo Silva ha commentato le polemiche nate dopo il suo post ironico pubblicato sui social all’indirizzo di Mendy, compagno di squadra nel Manchester City. AFP/LaPresse Il portoghese, autore di una tripletta ...

Premier League - il Manchester City chiamato a riscattare il tonfo contro il Norwich : Guardiola non è preoccupato : “Non ho dubbi dopo una sconfitta. Sappiamo prima di ogni partita che possiamo perdere. A volte l’avversario e’ migliore, piu’ incisivo di noi o fa qualcosa che non ci aspettiamo”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, dopo la sconfitta sul campo del Norwich per 3-2. Domani in casa arriva il Watford. “Laporte e’ fuori per cinque-sei mesi – dice ...