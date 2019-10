Maltrattamenti infantili | al via la campagna di P&G per CESVI

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Milano – Oltre 1 milione e 200 mila bambini in Italia vivono in condizioni di povertà. Una povertà materiale, ma anche relazionale e affettiva, che in alcuni casi può sconfinare in maltrattamento. Sono infatti circa 100 mila i bambini e gli adolescenti presi in carico ogni anno dai servizi sociali perché vittime di forme di maltrattamento. Un fenomeno grave, troppo spesso nascosto o sottostimato, che Procter & Gamble intende contribuire a contrastare attraverso un sostegno concreto ai centri creati daper la protezione dei bambini., da sempre impegnato nel contrasto alla violenza su bambini e adolescenti attraverso progetti di protezione dell’infanzia, ha creato una rete per condividere idee e buone pratiche tra operatori di territori differenti allo scopo di prevenire e contrastare il maltrattamento infantile che in Italia è principalmente determinato ...

