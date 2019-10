Maltempo Campania | un fulmine colpisce il campanile della Chiesa di Pozzuoli

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Come previsto dall’allerta meteo regionale, ilsta interessando la. Il temporale che da alcune ore si sta riversando sull’area flegrea ha provocato danni alS. Maria delle Grazie in piazzaRepubblica, nel centro storicocittà. Unha colpito il tetto deldel tempio provocando lo sgretolamentocopertura con calcinacci che sono caduti nella strada sottostante. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone, essendo l’area per la pioggia battente praticamente deserta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e agentipolizia Municipale. Transennata e messa in sicurezza l’area intorno aled alla struttura religiosa, dove sono in corso da alcuni mesi lavori di ristrutturazione. Da valutare il danno al tetto, fuori uso la centralina di comando delle campane. ...

