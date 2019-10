Mafia | la famiglia Graviano si costituisce parte civile contro il pentito Grado | “Uccise

Mafia : pentito Contorno in AntiMafia - 'mia famiglia non è stata protetta dallo Stato'' (2) : (AdnKronos) - E quando il deputato Azzaro gli chiede: "Cambiare casa, ma sempre a Palermo?", Contorno va su tutte le furie e replica: "Che c'entra Palermo? Caso mai in un'altra città o paese d Italia o del mondo. Ho un ragazzo di 14 anni che per quattro anni ha seguito gli studi in lingua inglese in

Mafia : pentito Contorno in AntiMafia - 'mia famiglia non è stata protetta dallo Stato'' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) "Rivolgendosi alla Criminalpol e poi al dottor Sica, lei ha ricevuto qualche appoggio?". "Appoggio? Si, quello di trovarmi a Sollicciano, in una camera blindata, praticamente sepolto vivo da due mesi e nove giorni". "Però la sua famiglia è protett

Mafia : Aiello (M5S) - 'Io e la mia famiglia in pericolo per incompetenza Salvini e Bonafede' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "I ministri Salvini e Bonafede hanno messo a repentaglio la mia sicurezza personale e quella della mia famiglia". A lanciare la pesante accusa è la deputata del M5S e componente della commissione AntiMafia Piera Aiello. La parlamentare siciliana, testimone di giustizia

La famiglia uccide più della Mafia : Il mese di agosto, tradizionalmente, registra un aumento delle segnalazioni e delle denunce per liti in famiglia e atteggiamenti violenti con mogli e compagne. Lo sanno molto bene i miei colleghi che si occupano di controllo del territorio. Una tendenza che non fa eccezione neppure per questo 2019. Non a caso da alcuni anni le questure, nell’ambito dei consueti controlli sulla sussistenza dei requisiti per il porto d’armi, ...

Mafia : confiscati beni per 10 milioni di euro alla famiglia Ercolano a Catania : La Dia (Direzione investigativa antiMafia) di Catania ha eseguito il sequestro di diversi beni appartenuti a Vincenzo Augusto Enrico Ercolano, un 49enne del posto, quest'ultimo figlio del patriarca Pippo Ercolano, il quale è ormai deceduto anni fa ed era ritenuto uno degli esponenti di spicco di Cosa Nostra. L'operazione di sequestro è scaturita a seguito di una delicata indagine investigativa, dalla quale è risultato che l'Ercolano avrebbe ...