Mafia | caso Antoci | Antimafia Ars ' impensabile attentato senza ok boss' 2

Mafia : caso Antoci - AntiMafia Ars 'impensabile attentato senza ok boss' : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "È impensabile che di un attentato di siffatta gravità nulla sapessero (stando ai risultati delle intercettazioni ambientali e al lavoro di intelligence investigativa) la criminalità locale né le famiglie di Cosa Nostra interessate al territorio nebroideo (Barcellona Po

Mafia : Cinisi - trovata soluzione per casolare Impastato : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - Nel casolare di Cinisi (Palermo) dove la Mafia, nel 1978, uccise Peppino Impastato sorgerà il 'Centro nazionale per la lotta alle mafie' e neanche un euro di quelli messi a disposizione per la struttura andrà perso. Regione, Città metropolitana di Palermo e Comune di C

Mafia : Cinisi - trovata soluzione per casolare Impastato (2) : (AdnKronos) - Due finanziamenti che rischiavano di escludersi a vicenda e per i quali oggi è arrivata la soluzione. I centomila euro, già stanziati dalla giunta regionale, serviranno per acquisire l’immobile, dichiarato cinque anni fa di interesse culturale. La stima del valore è stata effettuata da

Mafia : sindaco Cinisi - 'finanziamenti incompatibili per casolare Impastato' : Palermo, 9 set. (AdnKronos) - Troppi finanziamenti per il casolare di Cinisi in cui il 9 maggio 1978 la Mafia uccise il giornalista Peppino Impastato. A sollevare il caso è il primo cittadino del paese del palermitano Gianni Palazzolo dopo che nei giorni scorsi la Regione ha annunciato di aver stanz

Mafia : Orlando - ‘in casolare Peppino Impastato Centro nazionale antimafie’ : Palermo, 9 set. (AdnKronos) – “Apprendiamo con piacere dell’interesse della Regione siciliana per il casolare dove fu ucciso Peppino Impastato. Il 27 agosto scorso la città metropolitana di Palermo ha presentato un progetto ben articolato, partecipando ad un avviso della Regione che destina 500000 dei fondi dell’asse 10 (P.O.C./P.A.C.) alla realizzazione del Centro nazionale Antimafie”. Così il presidente di ...