Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – “In prima battuta voglio ringraziare la Commissione per essersi finalmente occupata della vicenda che mi riguarda e di quello che è successo in questi anni. Devo però in premessa rappresentare il dispiacere, in primo luogo per il fatto che ciò non è avvenuto prima di adesso ed in secondo luogo per il fatto che alcune dichiarazioni hanno evidenziato che tale interesse per la vicenda sarebbe scaturito a seguito di recenti attività giornalistiche che ne avrebbero messo in luce alcune ‘opacità” e non piuttosto a seguito dell’attentato che ha messo a serio rischio delle vite umane intorno ad un grande affare di milioni di euro anche con una titolarità diretta della Regione Siciliana”. E’ quanto scrive Giuseppe, ex Presidente del Parco dei Nebrodi, nella ‘controrelazione’ consegnata lo scorso ...

TV7Benevento : Mafia: Antoci e la 'controrelazione' all'Antimafia, 'contro me gioco sporco di mascariatori'... - Nebrodinotizie : Le reazioni dopo la pubblicazione della relazione dell'Antimafia sul caso Antoci -