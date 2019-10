Mafia : Antoci e la ‘controrelazione’ all’AntiMafia - ‘contro me gioco sporco di mascariatori’ : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – “In prima battuta voglio ringraziare la Commissione per essersi finalmente occupata della vicenda che mi riguarda e di quello che è successo in questi anni. Devo però in premessa rappresentare il dispiacere, in primo luogo per il fatto che ciò non è avvenuto prima di adesso ed in secondo luogo per il fatto che alcune dichiarazioni hanno evidenziato che tale interesse per la vicenda sarebbe ...