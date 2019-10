Mafia : Antoci e la ‘controrelazione’ all’AntiMafia - ‘contro me gioco sporco di mascariatori’ : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – “In prima battuta voglio ringraziare la Commissione per essersi finalmente occupata della vicenda che mi riguarda e di quello che è successo in questi anni. Devo però in premessa rappresentare il dispiacere, in primo luogo per il fatto che ciò non è avvenuto prima di adesso ed in secondo luogo per il fatto che alcune dichiarazioni hanno evidenziato che tale interesse per la vicenda sarebbe ...

Mafia : Antoci e la ‘controrelazione’ all’AntiMafia - ‘contro me gioco sporco di mascariatori’ (3) : (AdnKronos) – “So bene che ci sono tanti attentati per il quali da tanti anni si aspetta di sapere mandanti ed esecutori, non pretendo che per me accada subito. Ho piena fiducia in magistratura e forze dell’ordine ma certamente mi auguro che qualcuno possa parlare, mi auguro che, per esempio, quella intercettazione dove Karra, uno degli indagati, dice: “condanno gli altri io”¦. mi butto pentito”¦.. che ...

Mafia : Fava - 'le parole di Antoci? No comment...' : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "Le parole di Antoci? No comment...". Il Presidente della Commissione regionale antiMafia all'Assemblea regionale siciliana Claudio Fava preferisce non replicare agli attacchi dell'ex Presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, dopo la relazione della Commissione

Mafia : la rabbia di Antoci - 'basito da relazione AntiMafia - non si gioca con la vita delle persone' : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "Rimango basito di come una Commissione, che solo dopo tre anni si occupa di quanto mi è accaduto, possa arrivare addirittura a sminuire il lavoro certosino e meticoloso che per ben due anni la DDA di Messina e le Forze dell’Ordine hanno portato avanti senza sosta, rico

Attentato ad Antoci - commissione AntiMafia siciliana : “Ipotesi mafiosa la meno plausibile” : Versione dei fatti troppo contrastanti e soprattutto comportamenti senza spiegazioni plausibili, è quanto ha sottolineato la commissione Antimafia dell'Assemblea Regionale siciliana nella sua inchiesta a tre anni dal fallito agguato a colpi di arma da fuoco all'ex presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci .Continua a leggere

Mafia : la rabbia di Antoci - ‘basito da relazione AntiMafia - non si gioca con la vita delle persone’ (2) : (AdnKronos) – “Anche il movente dell’agguato risulta assolutamente chiaro – dice ancora Antoci – I magistrati scrivono: ‘sin dall’inizio le indagini si indirizzavano sulle penetranti azioni di controllo e repressione delle frodi comunitarie nel settore agricolo-pastorale, da tempo avviate da Antoci’. ‘Non potrà mai il Presidente Fava trovarmi d’accordo ‘ continua Antoci ...

Mafia : caso Antoci - AntiMafia Ars 'impensabile attentato senza ok boss' (2) : (AdnKronos) - Per la commissione AntiMafia di Palazzo dei Normanni "censurabile" è poi il fatto che "il dottor Manganaro abbia offerto su alcuni punti (la visita al vicequestore aggiunto Ceraolo, la paternità dell’espressione 'vedette mafiose') versioni diverse da quelle che aveva fornito ai pm in s