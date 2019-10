Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Sono, sono atlete. Corrono e vincono. Nei mondiali aa primeggiare sono le. Shelly-Ann Fraser, Allyson Felix e Hong Liu hanno conquistato tre ori nello stesso giorno: 100 metri, staffetta 4x400 e 20 km di marcia. Come riporta il Corriere, sul podio hanno dedicato i loro successi ai figli, nati da poco. Shelly-Ann Fraser ha 32 anni. È nata in una baracca di Kingston, in Giamaica. Sua mamma, Maxine, era una venditrice ambulante, devota cristiana.“Dio dice che al mondo siamo tutti uguali, ma noi non avevamo cibo da mangiare, vestiti da indossare, corrente elettrica. Da grande non volevo finire in un’altra baracca a mettere al mondo figli da non poter sfamare. Ho deciso di correre per dimostrare che esisto”, ha raccontato.Oggi è considerata la più grande sprinter della storia. Nel giro d’onore riservato ai vincitori, ...

Madri e campionesse: le super mamme che conquistano l'oro a Doha