Madonna di Medjugorje Messaggio 2 ottobre | il senso della vita è amare e

Il Messaggio della Madonna di Medjugorje del 25 Settembre 2019 : Cari figli! Oggi vi invito a pregare per le mie intenzioni affinché possa aiutarvi. Figlioli, pregate il rosario e meditate i misteri del rosario perché anche voi nella vostra vita passate attraverso le gioie e i dolori. In questo modo trasformate i misteri nella vostra vita perché la vita è un mistero finché non la mettete nelle mani di Dio. Così avrete l’esperienza della fede come Pietro che ha incontrato ...

La Madonna di Medjugorje e il nuovo clima sudamericano : Non sono (ahimè) credente, ma inevitabilmente “cattolico”: per nascita, età, cultura, luogo di residenza. Non ho mai fatto un pellegrinaggio, ma ho sempre prestato molta attenzione alla lettura del Vangelo, specie a quello di “pubblicano” Matteo. Il personale giubilo di quell’altro tracotante Matteo che arriva ora a coinvolgere Madonna di Medjugorje per l’approvazione del suo Decreto ...