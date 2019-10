Made in Italy | dal Prosecco al Parmigiano | chi rischia di più dai dazi Usa

Dazi - la Iena consegna il parmigiano a Pompeo. La reazione di Conte : “Così non si difende il Made in Italy - mi lasci fare il mio lavoro” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha da poco stretto la mano a Mike Pompeo, a Palazzo Chigi, quando la giornalista de Le Iene Alice Martinelli si avvicina ai due e consegna un pezzo di parmigiano al segretario di Stato americano, col riferimento esplicito alle conseguenze di eventuali Dazi applicati dagli Stati Uniti al nostro export. Mentre Pompeo accetta il “regalo”, Conte non sembra gradire il blitz della Iena: ...

Dazi - Coldiretti : a Pompeo un cesto Doc con il meglio del Made in Italy : Un cesto Doc con il meglio del Made in Italy per lasciare un concreto ricordo dell’Italia è stato preparato dalla Coldiretti per il Segretario di Stato Usa Mike Pompeo, in vista delle decisioni che dovranno essere assunte sui Dazi ai prodotti europei. Si tratta, spiega Coldiretti, “di una selezione dei migliori prodotti italiani che arrivano sulle tavole degli Stati Uniti che complessivamente valgono 4,2 miliardi di euro e che potrebbero ...

Italmobiliare - Pesenti puntiamo sul Made in Italy : Italmobiliare, Pesenti puntiamo sul Made in Italy."L'operazione Italcementi ha chiuso la fase di quel proficuo investimento

Dazi Usa all’Ue - atteso il verdetto Wto per gli aiuti all’Airbus. Allarme per il Made in Italy - Conte intensifica dialogo con la Casa Bianca : Li aveva annunciati per la prima volta in campagna elettorale, ma in molti hanno creduto si trattasse solo di proclami e che Donald Trump non sarebbe andato fino in fondo. Invece la guerra commerciale sui Dazi, le imposte doganali che paga il Paese (o il produttore) che esporta un bene o servizio in un altro Paese, si è inasprita sempre di più. Dopo la Cina, gli Usa hanno chiesto il conto anche all’Europa e la sentenza della Organizzazione ...

Made in Italy : 600mila visitatori al Villaggio Coldiretti a Bologna : Oltre 600mila persone hanno visitato nei tre giorni del fine settimana il Villaggio Coldiretti a Bologna che ha coperto una superficie di 50mila metri quadrati da Piazza dell’Otto Agosto al Parco della Montagnola fino piazza XX settembre con mercati, cibo di strada contadino ed esposizioni ad hoc dove è stato possibile acquistare direttamente dagli agricoltori le eccellenze del Made in Italy, ma anche gustare piatti di altissima qualità con i ...

Dazi - Coldiretti : “Il rischio si abbatte sul record storico del Made in Italy negli Usa” : Il rischio dei Dazi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si abbatte sul record storico del Made in Italy negli Stati Uniti che, con un balzo del +8,3% nei primi otto mesi del 2019, sono il principale mercato di sbocco fuori dai confini europei. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat presentata al Villaggio contadino di Bologna in occasione della visita del leader della Lega Matteo Salvini. Un ...

Volley - Europei 2019. Serbia-Slovenia : la finale “Made in Italy” per il trono continentale : L’Italia non c’è ma la c’è tanta Superlega nella finale che assegna il titolo continentale a Parigi questo pomeriggio alle 17.30. Serbia e Sloivenia non si sono mai affrontate a questi livelli anche se entrambe nella loro breve vita (solo nel 2001 la Jugoslavia, già da dieci anni senza la Slovenia, vinceva l’Europeo) hanno già disputato una finale a testa del torneo continentale con la differenza che la Serbia è salita ...

Conte : contrastare reati agroalimentari e rafforzare Made in Italy : Conte:"Possiamo lavorare ancora di più nella lotta contro i reati agroalimentari e rafforzare il made in Italy"

Falso parmigiano sorpassa il vero : da parmesan a grana pompeana - ecco la minaccia al Made in Italy : La produzione di falsi parmigiano Reggiano e grana Padano nel mondo ha superato quella degli originali, con il diffondersi di imitazioni in tutti i continenti che toglie spazi di mercato ai simboli...

Maserati al 100% Made in Italy. Ecco il piano per i nuovi modelli elettrici e ibridi : Maserati sfida Porsche e Audi e conferma il piano per l’elettrificazione . La casa del Tridente infatti ha annunciato che i nuovi modelli Maserati saranno sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 100% in Italia

Coldiretti : record storico per il Made in Italy negli Stati Uniti : E’ record storico per il Made in Italy negli Stati Uniti che rappresenta il principale mercato di sbocco fuori dai confini europei con un balzo del +8,3% nei primi otto mesi del 2019. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero extracomunitario a pochi giorni dalla ufficializzazione della sentenza WTO prevista per il 30 settembre che potrebbe autorizzare dazi Usa nei confronti dei Paesi ...

Made in Italy : quanto gli attori somigliano agli stilisti? : Raoul Bova nei panni di...Giorgio ArmaniStefania Rocca nei panni di...KriziaEnrico Lo Verso nei panni di...Ottavio MissoniClaudia Pandolfi nei panni di...Rosita MissoniNicoletta Romanoff nei panni di...Raffaella CurielAchille Marciano nei panni di...Gianni VersaceCaterina Carpio nei panni di...Miuccia PradaSilvio Cavallo nei panni di...Gianfranco FerréStefano Fregni nei panni di...Elio FiorucciGaetano Bruno nei panni di...Walter AlbiniQualcuno ...

Made in Italy : il materasso per l'amore sarà prodotto negli Usa (2) : (AdnKronos) - "Già nel 2010, avevo presentato la mia invenzione del materasso per l'amore. E nel corso degli anni successivi ho fatto ben 18 (diciotto) tentativi contattando gli industriali italiani per produrre in Italia e commercializzare nel mondo il, materasso per l'amore - spiega Tonelli - Ma t

Made in Italy : il materasso per l'amore sarà prodotto negli Usa : Venezia, 25 set. (AdnKronos) - "Nelle scorse settimane ho firmato un accordo industriale e commerciale che prevede l'esclusiva mondiale con una prestigiosa e famosa Corporation americana nello Stato americano della Pennsilvanyia presso la citta' di Pittsburgh. L'accordo industriale e commerciale pre