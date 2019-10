Ma che ometto Santiago! Baby De Martino è cresciuto e la foto di mamma Belen fa boom di

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) CheRodriguez e Stefano Debrucino di passione, ormai, è cosa nota. Da quando sono tornati insieme i due si scambiano spesso dolci effusioni social, frasi d’amore e condividono immagini della loro ritrovata intesa. Non tutti quelli che li seguono, però, sembrano essere convinti di quest’amore tornato così impetuoso dopo lunghi anni di lontananza. I due hanno trascorso un’estate quasi da eremiti nella loro casa di Ibiza insieme al piccolo Santiago, evitando di incontrare anche i parenti dell’argentina per concentrarsi sul loro rapporto. Evidentemente l’isolamento di lusso che si sono concessi per lunghe settimane è servito a consolidare il loro rapporto e ora che sono tornati alla normalità, con il lavoro che impegna tantissimo entrambi, sentono il bisogno di concedersi un po’ di passione non appena ne hanno la possibilità. (Continua a ...

giuseppe_m76 : RT @deborapaola74: Merenda per ometto pronta... Mi devo ancora ricordare che questo forno è nuovo e cucina in modo spettacolarmente veloce… - alone73x1 : RT @deborapaola74: Merenda per ometto pronta... Mi devo ancora ricordare che questo forno è nuovo e cucina in modo spettacolarmente veloce… - ArchitettoDella : @Marco_dreams Minimo se un Messicano riuscisse a superare tutte queste difese immaginate da Trump dovrebbe diventar… -