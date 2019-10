L' uragano Lorenzo verso l' impatto con l' Italia «Da domani allerta gialla in otto regioni»

L'uragano Lorenzo si avvicina all'Italia. «Da domani allerta gialla in otto regioni» : L?uragano Lorenzo, dopo aver destato preoccupazione sulla costa Atlantica, si avvicina all?Europa e può influenzare anche le condizioni meteorologiche del nostro Paese. Secondo gli...

Allerta Meteo - dopo aver devastato le Azzorre l’uragano Lorenzo minaccia Irlanda e Regno Unito : mappe impressionanti - massima allerta : L’Uragano Lorenzo ha colpito molto duramente l’arcipelago portoghese delle isole Azzorre e adesso sta continuando a risalire l’oceano Atlantico orientale verso Nord/Est, diretto in Europa. La tempesta, con una traiettoria particolarmente insolita, è ancora molto violenta relativamente alla latitudine decisamente settentrionale raggiunta: mantiene lo status di 1ª categoria sulla scala Saffir-Simpson, con venti vicini ai 150km/h ...

uragano Lorenzo - situazione drammatica alle Azzorre : villaggi rasi al suolo - evacuati e blackout. Le FOTO in diretta : Il passaggio dell’Uragano Lorenzo sulle isole Azzorre sta provocando un vero e proprio disastro: i venti hanno raggiunto i 200km/h sull’arcipelago portoghese dell’oceano Atlantico, con furiose mareggiate sulle coste esposte di tutte le isole azzorriane. La tempesta sta ancora imperversando nei settori più settentrionali e occidentali dell’arcipelago. Centinaia di persone sono state evacuate dalle aree costiere per gli ...

L'uragano Lorenzo impatta sulle Azzorre con venti fortissimi - le prime immagini : L'uragano Lorenzo ha raggiunto nelle ultime ore le isole Azzorre, impattando con un intensità pari alla categoria 1 della scala Saffir-Simpson. La prima ad essere "toccata" dal ciclone è stata...

uragano Lorenzo - il “mostro” sta flagellando le Azzorre : poche notizie dalle isole - prime immagini terribili. E adesso colpirà in pieno l’Europa : L’Uragano Lorenzo ha iniziato a colpire le isole Azzorre nella notte: le prime immagini che arrivano dall’isola sono terribili, con un’impressionante Storm Surge al porto di Feteira. Ma tutto l’arcipelago portoghese dell’oceano Atlantico s’è risvegliato stamattina in uno scenario surreale. Sono le 10:00 locali ma sembra ancora notte, e la popolazione è letteralmente barricata nelle proprie abitazioni. Tutte le ...

uragano "Lorenzo" punta sul Portogallo : 10.24 L'Uragano "Lorenzo", il più intenso nell'Oceano Atlantico orientale, punta sulle Isole Azzorre, in Portogallo.Sull'arcipelago è allerta. Declassato da categoria 5 a 2, l'Uragano dovrebbe passare vicino a Corvo e Flores, la parte nord-occidentale delle Isole, portando con sé venti fino a 150 chilometri orari, piogge torrenziali e onde alte. Venerdì è previsto l'arrivo di "Lorenzo" su Irlanda e sul Regno Unito, dove potrebbe risalire di ...

Previsioni Meteo - la situazione prende una piega estrema in Europa : l’uragano Lorenzo innesca un’onda di freddo dal Polo al Mediterraneo : Previsioni Meteo – L’Estate è ormai definitivamente alle spalle e la situazione Meteorologica diventa improvvisamente estremamente vivace sull’Europa: mentre da ovest arriva l’uragano Lorenzo, il primo freddo scende dal Polo verso la Scandinavia con le prime bufere di neve in Norvegia. Sono le avvisaglie di una situazione molto pericolosa per i prossimi giorni, perchè si vanno a scontrare gli ultimi residui della stagione ...

uragano Lorenzo - massima allerta meteo alle Azzorre : cancellati 24 voli - gli ultimi aggiornamenti : L’Uragano Lorenzo è sempre più vicino all’arcipelago delle isole Azzorre, nel territorio portoghese dell’oceano Atlantico: 24 voli (per un totale di 873 passeggeri) della compagnia SATA Air Açores sono stati cancellati. Due erano voli che collegavano le Azzorre al Portogallo continentale, mentre gli altri erano collegamenti tra le varie isole dell’arcipelago. Tutti i passeggeri saranno trasferiti su altri voli di Giovedì ...

Azzorre : uragano Lorenzo pronto all'impatto - pesante allerta per diverse isole : Lorenzo è pronto all'impatto: nelle prossime ore il pericoloso uragano di categoria 2 colpirà in pieno le isole Azzorre occidentali dove scatenerà venti tempestosi fino a 200 km/h, piogge...

L'uragano Lorenzo è arrivato : venti fino a 100 km/h. «Non state all'aperto» : Ne avevamo parlato già ieri qui: l?uragano Lorenzo fa paura e dopo aver attraversato l?Oceano Atlantico si appresta ad avvicinarsi alla Gran Bretagna, a Londra in particolare....

Allerta Meteo - l’uragano Lorenzo è in Europa : stasera il primo “landfall” sulle isole Azzorre - 250 mila col fiato sospeso. Ansia anche in Irlanda [LIVE] : L’Uragano Lorenzo sta continuando a risalire l’oceano Atlantico in una posizione decisamente anomala: stasera arriverà alle isole Azzorre, arcipelago dell’Atlantico orientale in territorio portoghese, dov’è massimo il livello dell’Allerta Meteo lanciato dalle autorità. Lorenzo, infatti, è un vero e proprio “mostro“: dopo aver toccato nei giorni scorsi l’impressionante stato di 5ª categoria sulla ...

uragano Lorenzo pronto all'impatto sulle Azzorre : si teme un disastro tra Corvo e Flores : Dopo essere entrato nella storia della meteorologia come l'Uragano più forte mai formatosi sull'Atlantico orientale, Lorenzo si prepara a colpire duramente le isole Azzorre. Il ciclone tropicale sta...

uragano Lorenzo - i residenti delle Azzorre si preparano : possibili 150mm di pioggia - allerta per alluvioni lampo potenzialmente letali [GALLERY] : Il potente Uragano Lorenzo dovrebbe colpire le isole Azzorre nella giornata di mercoledì 2 ottobre, provocando alluvioni lampo potenzialmente letali, nonostante l’indebolimento subito nella giornata odierna. I residenti si stanno preparando a sigillare le finestre mentre l’Uragano si avvicina all’arcipelago portoghese. “Dovremo proteggere le nostre proprietà perché se arriva con intensità, ci colpirà”, ha dichiarato a Reuters Alcino Machado, che ...

Scatta l’allerta per l’uragano Lorenzo sulle isole Azzorre : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion L’uragano Lorenzo è sceso a Categoria 2 ( su una scala da 1 a 5) con venti medi a 175km/h(raffiche sui 220km/h), ma mira adesso le isole Azzorre nord-occidentali dove è Scatta l’allerta ed arriverà probabilmente mantenendosi di tale intensità tra domani sera e Mercoledì mattina. immagine satellitare di stamani In questa zona come vediamo dalla simulazione ...