Luca Parmitano è il nuovo comandante della Stazione spaziale internazionale | mai nessun

E’ ufficiale : l’astronauta Luca Parmitano è il 1° italiano al comando della Stazione Spaziale [GALLERY] : L’astronauta ESA Luca Parmitano è ufficialmente il 1° italiano a ricoprire il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale: la cerimonia tenutasi pochi minuti fa ha dato inizio anche alla “Expedition 61” e alla seconda parte della missione “Beyond“. Parmitano è da oggi “International Space Station crew commander“. La cerimonia del passaggio di consegne con il comandante russo Alexei ...

Playmobil va in alto ed Oltre con l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano : I personaggi Playmobil sono apprezzati da milioni di bambini in tutto il mondo, ma ora due personaggi molto speciali, con le fattezze dell’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, sono in volo intorno alla Terra insieme all’astronauta stesso. Si tratta di due della speciale edizione limitata di 25.000 personaggi, che si possono trovare solamente allegati alle copie dell’edizione italiana di questo mese della rivista ...

Luca Parmitano oggi diventa il 1° comandante italiano della Stazione Spaziale : la cerimonia in diretta streaming LIVE : L’astronauta ESA Luca Parmitano diventerà il 3° europeo e il 1° italiano a ricoprire il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale: la cerimonia di avvicendamento al comando avverrà il 2 ottobre 2019. Parmitano sarà il successore del cosmonauta russo Alexei Ovchinin. La cerimonia darà inizio alla “Expedition 61” e alla seconda parte della missione “Beyond”. La diretta streaming LIVE dell’evento ...

Buon compleanno Luca Parmitano! L’astronauta festeggia in palestra : Luca Parmitano ha festeggiato i suoi 43 anni nello Spazio, nella palestra della ISS, con tanto di decorazioni. “ARED, la nostra palestra orbitale: il posto migliore da decorare per il mio compleanno!” ha scritto l’astronauta ESA su Twitter. Snoopy porge la torta di compleanno mentre l’astronauta, in orbita per la missione Beyond, mostra il numero 43 con le mani. Nato il 27 settembre 1976 a Paternò, Luca Parmitano si è ...

Dallo Spazio un nuovo messaggio di Luca Parmitano : “I sogni dei bambini possono diventare realtà” [VIDEO] : Direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale, Luca Parmitano, astronauta dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), manda un importante messaggio a bambini e ragazzi dedicando loro un video sull’importanza di inseguire i propri sogni. Il progetto nasce da una idea dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con Playmobil in collaborazione con ESA con l’obiettivo di stimolare nei bambini e nei ragazzi l’interesse per le attività spaziali e ...

Luca Parmitano al vertice della Stazione Spaziale Internazionale : ruolo di comando per l’Europa nello Spazio : L’astronauta dell’ESA Luca Parmitano è prossimo a diventare il terzo comandante europeo – ed il primo italiano – della Stazione Spaziale Internazionale, a seguito di una cerimonia ufficiale di cambio di comando il 2 ottobre 2019. Parmitano prenderà il posto del cosmonauta russo Alexei Ovchinin, che lascia la Stazione. Questo evento segna l’inizio della Spedizione 61 e la seconda parte della seconda missione Spaziale di ...

L’occhio dell’uragano Dorian - ripreso da Luca Parmitano : “Dentro l’occhio di Dorian”: è lo scarno, quasi laconico testo dell’ultimo tweet dell’astronauta dell’Agenzia spaziale europea Luca Parmitano, che diffonde per la prima volta un suo video del terribile uragano che, ricordiamo, questa settimana ha riversato la sua furia distruttiva sulle Bahamas e sulle coste sudorientali degli Stati Uniti. Avevamo potuto scorgerlo solo qualche giorno fa dalle telecamere situate ...

Luca Parmitano in collegamento dall’Iss col forum Ambrosetti : Filo diretto con lo Spazio da Cernobbio (Co). Tra gli ospiti del forum Ambrosetti 2019 c'è anche l'astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica militare, Luca Parmitano, in orbita per la missione di lunga durata dell'Esa "Beyond", in collegamento Audio/video dalla Stazione spaziale internazionale (Iss). "A bordo della Stazione abbiamo circa 50 esperimenti europei, 300 in totale che effettueremo nell'arco ...