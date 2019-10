Lo smartphone esplode mentre ascolta musica | morta la 14enne Alua Asetkyzy Abzalbek

Appoggia lo smartphone in carica sul cuscino e la batteria esplode : 14enne morta sul colpo : È andata a letto ascoltando musica dal suo telefonino messo in carica e si è addormentata. Alua Asetkyzy Abzalbek, 14 anni, è morta in seguito all’esplosione della batteria dello smartphone. Come riporta il Daily Mail, la ragazza si trovava nella sua casa nel villaggio di Bastobe, Kazakhstan. La 14enne sarebbe morta sul colpo per via delle gravissime lesioni alla testa. Sono stati i genitori a scoprire il corpo di Alua. “Non riesco ...