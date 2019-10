LIVE Italia-Usa | Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA | inizia la partita | azzurri a

Luca Parmitano oggi diventa il 1° comandante italiano della Stazione Spaziale : la cerimonia in diretta streaming LIVE : L’astronauta ESA Luca Parmitano diventerà il 3° europeo e il 1° italiano a ricoprire il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale: la cerimonia di avvicendamento al comando avverrà il 2 ottobre 2019. Parmitano sarà il successore del cosmonauta russo Alexei Ovchinin. La cerimonia darà inizio alla “Expedition 61” e alla seconda parte della missione “Beyond”. La diretta streaming LIVE dell’evento ...

LIVE Italia-Usa - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA : azzurri a caccia di riscatto - sfida durissima : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Usa, match valido per la Coppa del Mondo 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Fukuoka per disputare il secondo incontro di questo torneo, la nostra Nazionale è reduce dalla bruttissima sconfitta contro il Giappone all’esordio e va a caccia di un pronto riscatto ma servirà una mezza ...

LIVE Italia-Giappone 0-3 - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA. Ishikawa imprendibile - Italia demolita dai padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.08: Grazie per averci seguito e appuntamento a dopmani per Italia-Usa, con gli statunitensi che vorranno rifarsi dopo l’inattesa sconfitta di oggi contro l’Argentina. Buon pomeriggio 14.07: Male battuta e ricezione per gli azzurri che sono cresciuti nel terzo set a muro e in difesa ma non è bastato per contrastare gli scatenati giapponesi. Siamo solo all’inizio e i giovani ...

LIVE Italia-Giappone 0-2 - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA. Azzurri surclassati. Ishikawa e Nishida fanno volare i nipponici : 19-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-25 Ancora vincente l’attacco di Ishikawa, non riesce la difesa azzurra e il Giappone si aggiudica anche il secondo set 18-23: Ishikawa vincente da zona 4 17-22 Vincente la diagonale di Kooy da zona 4 17-22 Out il pallonetto di Kooy da zona 4 ma forse c’era un tocco a muro 17-21 Vincente Nishida da seconda linea 17-20 Errore al servizio Giappone 16-20 Errore al servizio ...

LIVE Italia-Giappone 0-1 - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA. Azzurri surclassati. Ishikawa trascina i padroni di casa nel secondo set : 6-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-16 In rete la palla spinta di Nelli 9-15 Nishida devastante da zona 4 con il muro a uno 9-14 Ace di Nelli 8-14 Errore al servizio Giappone 7-14 Vincente Nishida da zona 2 tra muro e rete. Entra Candellaro 7-13 Mano out di Ishikawa da zona 4 7-12 Mano out di Yamauchi in primo tempo 7-11 Vincente Kooy da zona 4 col muro a uno 6-11 Il muro di Onodera. Non funziona niente in casa Italia 6-10 La ...

LIVE Italia-Giappone 0-1 - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA. Nipponici impeccabili in difesa e al servizio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-6 Muro out di Yamauchi in primo tempo 4-5 Nelli da seconda linea contro il muro a uno in parallela 3-5 Vincente Nishida in mezzo al muro da zona 4 3-4 Out il servizio di Ishikawa 2-4 La pipe di Ishikawa, l’Italia non cambia marcia in ricezione 2-3 Ishikawa trova il tempo giusto contro il muro a tre dell’Italia da zona 2 2-2 Vincente la parallela di Kooy da zona 4 1-2 Nishida ...

LIVE Italia-Giappone 0-0 - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA. Che partenza dei nipponici : 9-14 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-19 Servizio out Italia 12-19 La diagonale potentissia e stretta di ishikawa con tanto di canzoncina del pubblico dedicata. L’Italia può e deve trovare le contromisure 12-18 Vincente l’attacco di Ishikawa da zona 4 12-17 Sbertoli di seconda intenzione “alla Giannelli” 11-17 Errore al servizio Kooy 11-16 Murooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiii 10-16 Servono tre attacchi ...

LIVE Italia-Giappone 0-0 - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA : si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.06: L’Italia potrebbe scendere in campo con Sbertoli alzatore, Nelli opposto, Antonov e Lavia in banda, Piano e Anzani centrali e Balaso libero ma non sono escluse sorprese dell’ultima ora 12.04: Si parte con una sfida complicata per l’Italia che affronta i padroni di casa e dovrà oliare qualche meccanismo visto che agli Europei molti di questi elementi non erano ...

LIVE Italia-Giappone - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA : azzurri al debutto con una squadra giovane : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Giappone – Il programma di Italia-Giappone – Le dichiarazioni di Blengini – Gli azzurri ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida dell’Italia nella Coppa del Mondo 2019 in programma in Giappone. A Fukuoka gli azzurri debuttano contro i padroni di casa del Giappone. squadra sperimentale quella italiana che assomiglia ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia punta su Trentin e Colbrelli. Van der Poel - Alaphilippe e Belgio favoriti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La guida completa dei Mondiali di Ciclismo – Il programma della prova in linea Elite maschile – L’analisi del percorso e le possibili chiavi tattiche – Tutti gli italiani in gara – Il borsino dei favoriti – Il montepremi – Il medagliere dei Mondiali di Ciclismo – Italia, è caccia all’impossibile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Tortu e Jacobs vogliono far sognare l’Italia nei 100 metri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Il momento clou della giornata e uno dei più attesi della manifestazione sarà la finale dei 100 metri maschili. Prima, però, i velocisti dovranno affrontare le semifinali alle quali parteciperanno anche i nostri Tortu e Jacobs. 14.58 Il programma odierno sarà aperto dalle qualificazioni del lancio del disco maschile alle ore 15.15 14.55 C’è grande attesa in casa Italia anche per la ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Tortu e Jacobs vogliono far sognare l’Italia nei 100 metri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Saranno nove gli azzurri in gara: Giovanni Faloci, Claudio Stecchi, Eleonora Giorgi, Nicole Colombi, Maria Vittoria Becchetti, Teodorico Caporaso, Michele Antonelli, Filippo Tortu, Marcell Jacobs. 14.45 Buongiorno e benvenuti alla seconda giornata dei Mondiali di Atletica leggera. Si entra nel vivo della rassegna iridata di Doha con una giornata ricca di eventi. La presentazione delle ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : alle 22.59 la Maratona femminile - l’Italia spera in Sara Dossena : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 22.58: Le atlete sono pronte per la partenza 22.56: Un ruolo da protagonista lo può recitare Israele con la ex kenyana Lorah Sal’peter, la bielorussa campionessa continentale Mazuronak e la britannica Purdue 22.54: Le kenyane “vere” non sono da meno: Ruth Chepngetich, Visline Jepkesho e la quarantenne Edna Kiplagat, che ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : flop Italia - si salvano solo Tortu e Jacobs. Alle 22.59 la maratona donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 20.10: Si chiude qui la prima giornata di gare in pista al Mondiale di Doha,. Jacobs si prende la copertina per la spedizione azzurra, buona prova di Tortu che raggiunge assieme a Tortu la semifinale. Il resto, purtroppo, è tutto da dimenticare. Grazie per averci seguito, appuntamento Alle 22.59 per la maratona femminile 20.07: I quattro ripescati dei ...