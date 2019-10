LIVE Italia-Usa 1-2 | Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA Azzurri travolti nel finale

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-25 Ace Saeta.demoliti 14-24 Il primo tempo dietro di Holt 14-23 La pipe di Russell. Glinon hanno più soluzioni 14-22 Il muro usa su Nelli 14-21 Ace di Anderson. L’è uscita dal campo… 14-20 Fallo in palleggio di Antonov 14-19 Primo tempo di Holt. Nessuna difficoltà nel cambio palla per gli statunitensi 14-18 Diagonale di Nelli vincente da seconda linea 13-18 Il muro di Holt su Cavuto 13-17 In rete il servizio di Kooy 13-16 Vinente Kooy da zona 2 12-16 La diagonale stretta di Muagututia 12-15 Missile out di Sbertoli 12-14 La pipe di Cavuto 11-14 Primo tempo di Smith 11-13 Vinente la parallela di Kooy da zona 4 10-13 Nelli non chiude, Anderson sì con un mani out da seconda linea 10-12 Attacco vincente di Russell da zona 4 7-9 Ingenuità azzurra con Andersoin che attacca con una parabola non ...

