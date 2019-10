LIVE Genk-Napoli | Champions League in DIRETTA | trasferta in Belgio da non sbagliare per i

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe probabili formazioni di– La presentazione di– Il programma di(2 ottobre) Buona sera e bentrovati alladi, match valido per la seconda giornata del Gruppo D della2019-2020. Alla Luminus Arena i partenopei andranno in cerca di conferme, reduci dal confortante successo del San Paolo contro i campioni d’Europa delrpool. Gli uomini di Carletto Ancelotti vogliono quindi replicare quanto messo in mostra all’esordio, riassaporando il successo esterno in Europa che manca da sette match. Il tecnico reggiano dovrebbe puntare sul suo 4-4-2 con Mertens e Lozano coppia d’attacco, mentre giocheranno esterni alti Lorenzo Insigne e Jose Maria Callejon. Una formazione a trazione anteriore quella proposta dal mister italiano, per ...

Gaebaldi : Champions LIVE: Inter scoglio Barcellona, Napoli compito semplice contro Genk #barcellona #calcio #ChampionsLeague… - lazio_magazine : DIRETTA ONLINE - Champions, Genk-Napoli: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - milanmagazine_ : DIRETTA ONLINE - Champions, Genk-Napoli: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -