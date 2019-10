LIVE Genk-Napoli 0-0 | Champions League in DIRETTA | si parte in Belgio | sfida determinante

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5′ Il primo corner del match è proprio per la squadra di coach Mazzu. 4′ Ottimo inizio del, che sta muovendo bene palla, bisogna stare attenti ai possibili contropiedi del. 2′ Tenta subito un cross in area di rigore Mario Rui, ma la difesa belga si fa trovare pronta. 1′ SI! 18:53 E’ il momento del sorteggio e delle foto di rito. 18:50 Ormai ci siamo, le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo. 18:47 Ilè alla quintacontro una squadra italiana. La più recente si è conclusa con un 2-0 sul Sassuolo nella fase a gironi di UEFA Europa2016/17. 18:44 Non ci sono precedenti intra queste due squadre, ildovrà stare attento a non sottovalutare gli avversari. 18:41 Il direttore di gara sarà il rumeno István Kovács, i connazionali Vasile ...

SiamoPartenopei : LIVE - Genk-Napoli 0-0: partiti! Maglia bianca per gli uomini di Ancelotti - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'In campo #GenkNapoli per la seconda giornata del turno a gironi di ChampionsLeague In attacco Ancelo… -