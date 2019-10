LIVE Genk-Napoli 0-0 | Champions League in DIRETTA | partenopei dominanti | ma il risultato

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46′ 2′ minuti di recupero. 44′ Occasione monumentale per Berge, parata mostruosa di. 42′ Ennesimo corner per i padroni di casa. 41′ Cannonata di sinistro di Bongonda, la sua conclusione finisce fuori di poco. 40′ Colpo di testa pericoloso di Bongonda, la palla passa da una parte all’altra del campo con una velocità incredibile. 38′ Ilsta sprecando l’inverosimile: Milik ha sfiorato il gol due volte in pochi secondi, prima di destro e poi ti testa. 38′ Tenta subito la conclusione il neo-entrato Malcuit, arriva la deviazione della difesa, sarà calcio d’angolo. 36′ Arriva il quarto corner per la formazione di Mazzu. 35′ Arriva il primo cambio per il: esce Mario Rui per un problema muscolare, al suo posto entra Malcuit. 33′ La ...

Fprime86 : RT @cmdotcom: Youth League: il #Napoli crolla in Belgio, lezione dell'#Inter al #Barcellona - zazoomnews : LIVE Genk-Napoli 0-0 Champions League in DIRETTA: palo di Callejon e traversa di Milik che sfortuna per i partenope… - zazoomblog : Live Genk-Napoli live 0-0 Due clamorose traverse di Milik - #Genk-Napoli #0-0 Due #clamorose -