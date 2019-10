LIVE Francia-Stati Uniti | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | transalpini favoriti

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della partita – Il calendario di oggi – Risultati e classifiche della fase a gironi Buongiorno e benvenuti allatestuale di, seconda giornata del Gruppo C della Coppa del Mondo di. I Bleus affrontano gli USA dopo l’importante vittoria sull’Argentina e l’obiettivo è mettersi alle spalle la pratica di oggi per concentrarsi ancora di più sulla sfida da dentro o fuori con l’Inghilterra. I favori della vigilia sono tutti per i ragazzi di Jacques Brunel, soprattutto se gli statunitensi ripeteranno la brutta prestazione all’esordio contro i britannici. Ci sarà sicuramente del turnover tra le fila dei, sia per dare minuti e spazio alle riserve, sia perché torneranno in campo già domenica prossima contro l’altra superpotenza ...

cinzia_palmacci : LIVE Parigi, gilet gialli in piazza: scontri sugli Champs-Élysées - zazoomblog : LIVE Superbike GP Francia 2019 in DIRETTA: superpole race e gara-2 in tempo reale - #Superbike #Francia #DIRETTA: - infoitsport : LIVE VOLLEY - Francia-Serbia 25-23, 23-25, 25-21, 25-17, 6-15 semifinale Europei 2019 (DIRETTA) -