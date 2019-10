LIVE Francia-Stati Uniti 7-3 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | gli americani accorciano le

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20′ Tutto facile per MacGinty che accorcia le distanze: 7-3. 19′ Fuorigioco dei francesi eche vanno per i pali in modo da smuovere il punteggio. 18′ Gli statunitensi provano a reagire e con un penalty si portano a ridosso dei 22 avversari. 14′ Come ci si poteva attendere sinora è un dominio dei Blues che cercano di ampliare il vantaggio. 7′ Arriva anche la trasformazione di Thomas Ramos per il 7-0 dei transalpini. 5′ META DELLA! Yoann Huget trova i primi punti della partita. 1′ SI PARTE! Inizia il match tra. 9:40 Mancano cinque minuti all’inizio della partita, a brevissimo si comincia. 9:35che, invece, non cambiano il XV iniziale nel tentativo di creare più difficoltà possibili agli avversari. Difficile, però, immaginare un passo ...

