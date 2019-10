LIVE Francia-Stati Uniti 33-9 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | i Blues si liberano degli

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 80′ Sulla trasformazione di Lopez si chiude la partita.batte33-9. 79′ META DELLA! Poirot regala un’ultima meta ai galletti. 77′ Dopo una partita giocata con grande intensità per 65 minuti, gli statunitensi hanno mollato di colpo, ma c’è comunque da fare loro i complimenti. 72′ Altra conversione semplice per Lopez e 26-9 per i francesi. 71′ META DELLA! Crollostatunitensi e i transalpini dilagano con la corsa centrale di Serin. 69′ Trasformazione comoda per Lopez: 19-9 per i. 68′ META DELLA! Fickou realizza il terzo sigillo dei galletti. 67′ Reazione rabbiosa dei transalpini che arrivano nei 22 metri ...

