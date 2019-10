LIVE Francia-Stati Uniti 26-9 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | la meta di Serin mette il

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72′ Altra conversione semplice per Lopez e 26-9 per i francesi. 71′DELLA! Crollo degli statunitensi e i transalpini dilagano con la corsa centrale di. 69′ Trasformazione comoda per Lopez: 19-9 per i Blues. 68′DELLA! Fickou realizza il terzo sigillo dei galletti. 67′ Reazione rabbiosa dei transalpini che arrivano nei 22 metri avversari con un’azione incredibile. 65′ Va per i pali MacGinty che non sbaglia! Gli statunitensi si portano a soli 3 punti di svantaggio: 12-9 per la. 62′ Quanta intensità ci stannondo gli! Gli americani godono di un vantaggio guadagnato grazie ad una pressione fortissima, vedremo se cercheranno lao più probabilmente i pali. 57′ Match molto tirato e giocato in un fazzoletto di campo ora, la ...

