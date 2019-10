LIVE Francia-Stati Uniti 12-6 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | iniziato il secondo tempo!

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41′ Cominciata la ripresa! 40′ Finito il primo tempo,12-6. 36′ Lanon riesce più ad imporre il proprio gioco con gliche restano attaccati alla partita. 32′ Di nuovo tutto semplice per MacGinty, 12-6 per i transalpini. 31′ Vantaggio per gli USA che calceranno per i pali. 29′ Bellissima azione degli statunitensi che si portano nei 5 metri della. 26′ La trasformazione non riesce Ramos da posizione quasi impossibile. 24′ META DELLA! Passaggio da antologia di Lopez per la corsa di Raka, 12-3. 20′ Tutto facile per MacGinty che accorcia le distanze: 7-3. 19′ Fuorigioco dei francesi e americani che vanno per i pali in modo da smuovere il punteggio. 18′ Gli statunitensi provano a reagire e con un penalty si portano ...

