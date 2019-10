LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre - fantastica Yaimé Perez nel disco femminile. Davide Re e Ayomide Folorunso alla caccia della finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13 Ancora emozioni dalla pedana del disco con la cubana Yaimé Perez che ottiene un ottimo 67.78. 17.11 Subito un’altra atleta che arriva DIRETTAmente alla finale del lancio del disco femminile, si tratta della tedesca Kristin Pudenz con 63.35. 17.08 Inizia col botto la qualificazione del lancio del disco con il 64.04 della francese Mélina Robert-Michon, ricordiamo che la misura che ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre - fantastica Danniel Thomas-Dodd nel getto del peso. Davide Re e Ayomide Folorunso alla caccia della finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 Vince la prima batteria di qualificazione dei 1500 metri femminili l’olandese Sifan Hassan con il tempi di 4:03.88. 16.38 Tra meno di mezz’ora scenderà in pedana la prima azzurra impegnata in questa giornata dei Mondiali di Atletica leggera si tratta di Daisy Osakue nelle qualificazioni del lancio del disco femminile. 16.36 Il francese Kevin Mayer prende passa al comando ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre - Michelle Carter vola subito in finale nel getto del peso. Davide Re e Ayomide Folorunso alla caccia della finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09 La ceca Katerina Cachova vince la prima batteria dei 110 ostacoli dell’eptatlhon con il tempo di 13″47 conquistando 1055 punti 16.07 Partenza falsa della belga Maudens. 16.04 Nel getto del peso l’altra atleta degli USA Chase Ealey si è piazzata momentaneamente in seconda posizione con 17.90, terza la britannica Sophie Mckinna con 17.74. 16.01 A breve inizieranno anche ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre - Damian Warner in testa al decathlon. Davide Re e Ayomide Folorunso alla caccia della finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.59 Al momento in testa alle qualificazioni del getto del peso l’americana Michelle Carter con un ottimo 18.85, ricordiamo che la misura che concede l’accesso diretto alla finale è 18.40. 15.57 In pedana le atlete del Gruppo A del getto del peso. 15.55 Il canadese Warner vola anche in testa alla classifica parziale (1011 punti), visto che i 100 metri sono stati la prima prova del ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre - Davide Re - Ayomide Folorunso e Daisy Osakue alla caccia della finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Hassane Fofana disputerà alle 19.05 la semifinale del 110 ostacoli mentre Ayomide Folorunso e Yadisleidy Pedroso correranno i 400 ostacoli alle 20.05. 15.23 Grande attesa per la semifinale dei 400 metri che vedrà tra i protagonisti Davide Re che è sembrato in gran forma nelle batterie. 15.20 La prima azzurra a scendere in pedana sarà Daisy Osakue nelle qualificazioni del lancio del disco ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre - Davide Re - Ayomide Folorunso e Daisy Osakue alla caccia della finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 Grande attesa per la semifinale dei 400 metri che vedrà tra i protagonisti Davide Re che è sembrato in gran forma nelle batterie. 15.20 La prima azzurra a scendere in pedana sarà Daisy Osakue nelle qualificazioni del lancio del disco femminile alle ore 17.00. 15.18 Sarà una giornata ricca di appuntamenti di grande interesse. In casa Italia saranno cinque gli atleti impegnati: Daisy ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre - Davide Re a caccia di una storica finale. Folorunso ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare di oggi – Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, oggi mercoledì 2 ottobre. Prosegue la rassegna iridata a Doha (capitale del Qatar), ci aspetta una giornata molto intensa dove l’Italia si gioca alcune carte importanti: Davide Re sarà impegnato nelle semifinali ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. Claudio Stecchi ottavo nell’asta di Kendricks! Tamberi vola in finale nell’alto. Lyles trionfa nei 200 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45: Si chiude qui la quinta giornata di gare a Doha. Appuntamento a domani pomeriggio con la sesta giornata del Mondiale 21.43: Serata a stelle e strisce chiusa dal trionfo di Lyles. Tre ori per gli Usa, uno per l’Australia., Per l’Italia il secondo piazzamento da finale del Mondiale in pista, il terzo in assoluto con l’ottavo posto di Stecchi nell’asta. Tamberi in ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. Claudio Stecchi ottavo nell’asta di Kendricks! Tamberi vola in finale nell’alto. che battaglia sui 200! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.42: ORO A NOAH LYLES con il tempo di 19″83, secondo posto per Andre De Grasse (19″95) e Alex Quinones dell’Ecuador si prend eun bronzo fantastico con 19″98, quarto Gemili, quinto Guliyev 21.40: Atleti pronti ai blocchi 21.38: Solita presentazione spettacolare di fine serata con luci e fari 21.36: Proviamo a sbilanciarci sui favoriti: Lyles per l’oro e battaglia ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. Claudio Stecchi ottavo nell’asta di Kendricks! Tamberi vola in finale nell’alto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.22: Nel giavellotto ottava Rani, settima Kolak 21.20: finale dell’asta: oro a Kendricks (Usa) con 5.97, argento per Duplantis (Svezia) con 5.97, bronzo per Lisek (Polonia) con 5.92 21.20: ORO AGLI STATI UNITI ANCHE NELL’ASTA! Sbaglia Duplantis a 6.02 e si deve accontentare dell’argento 21.19: Ribaltone nel giavellotto! La cinese Liu lòancia a 65.88, secondo posto per Lyu ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. Claudio Stecchi ottavo nell’asta! Tamberi vola in finale nell’alto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.21: E’ troppo 5.80 per Stecchi: è ottavo e chiude qui la sua avventura mondiale 20.22: Esce di scena anche Lavillenie che chiude sesto. Lisek, Duplantis e Kendricks si giocheranno le medaglie 20.20: Eliminato anche Lita Baehre 20.18: Errore anche per il campione olimpico Braz che esce di scena 20.17 Eliminato Holzdeppe 20.16: E’ tutto pronto per la finale del giavellotto ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. TAMBERI (2.29) VOLA IN FINALE! Re - Folorunso e Pedroso in semifinale! Claudio Stecchi mina vagante nell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32: C’è l’azzurro Osama Zoglami al via della seconda batteria dei 3000 siepi. Questi i protagonisti: Osama Zoghlami (Ita), Soufiane El Bakkali (Mar), Rantso Mokopane (Rsa), Krystian Zalewski (Pol), Karl Bebendorf (Ger), Lamecha Girma (Eth), Andrew Bayer (Usa), Altobeli Santos Da Silva (Bra), Ben Buckingham (Aus), Bilal Tabti (Alg), Abraham Kibiwot (Ken), Yemane Haileselassie ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. Davide Re vola in semifinale! Debutta Gianmarco Tamberi. Folorunso e Pedroso in semifinale! Claudio Stecchi mina vagante nell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.16: Secondo errore per Stefano Sottile che è nuovamente appeso ad un filo 17.16: TAMBERIIIIIIIIIIIIII!!! All’ultimo tentativo riesce a superare 2.29 e la finale si avvicinaaaaa!!! 17.15: C’è l’azzurro Chiappinelli al via della prima batteria dei 3000 siepi. I primi 3 in finale e i 6 migliori tempi. Al via: Martin Grau (Ger), Zak Seddon (Gbr), Tom Erling Kårbø (Nor), ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. Davide Re vola in semifinale! Debutta Gianmarco Tamberi. Claudio Stecchi mina vagante nell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00: Molto bene Michael Norman: lo statunitense vince con 45″00 la quarta batteria, secondo il giamaicano Gaye (45″02), terzo Scotch (Botswana) in 45″10 15.59: Nell’alto si ritira per infortunio l’ucraino Bohdan Bondarenko, il vincitore del Golden Gala a giugno 15.56: Questi i protagonisti della quarta batteria dei 400: Alonzo Russell (Bah), Leungo Scotch (Bot), ...