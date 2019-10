LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 2 ottobre | fantastica Danniel Thomas-Dodd nel

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 Vince la prima batteria di qualificazione dei 1500 metri femminili l’olandese Sifan Hassan con il tempi di 4:03.88. 16.38 Tra meno di mezz’ora scenderà in pedana la prima azzurra impegnata in questa giornata deidileggera si tratta di Daisy Osakue nelle qualificazioni del lancio del disco femminile. 16.36 Il francese Kevin Mayer prende passa al comando nel salto in lungo del decathlon con 7.43. 16.34 A breve in pista anche le atlete per le batterie dei 1500 metri femminili. 16.32 Il salto in lungo del decathlon è aperto da Fredrik Samuellsson, lo svedese ottiene 7.08. 16.30 Al momento sono quattro le atlete già qualificate per la finale del getto del peso femminile:(19.32), Michelle Carter (18.85), Sophie Mckinna (18.61) e Aliona Dubitskaya (18.51) le altre dovranno attendere ...

