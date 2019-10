L' inganno sugli hotspot vuoti Ecco il trucchetto del governo

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Mauro Indelicato I dati del Viminale mostrano come gran parte dei migranti che arriva via mare viene ospitata nelle regioni più popolose, soprattutto a nord: il 14% va in Lombardia, il 10% in Emilia Romagna, il 9% in Piemonte e nel Lazio.la mappa della ricollocazione interna dei migranti, centri di accoglienza, strutture per richiedenti asilo: oramai da anni gli italiani hanno dimestichezza con questo tipo di strutture, al cui interno finiscono quei migranti che arrivano soprattutto via mare nel nostro Paese (Leggi l'approfondimento: Come arrivano i migranti in Italia?). Non tutti sanno però quello che accade dopo lo sbarco: la prima accoglienza ed il primo soccorso vengono svolti nel luogo dell'approdo. Dunque, tra Lampedusa, la Sicilia, ma anche la Calabria ed in minima parte la Puglia. L’Italia, anche se adesso assiste anche al fenomeno degli ingressi via ...

