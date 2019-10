Levante | Mi paragonavano a Carmen Consoli Ero onorata | ma capivo che per me non

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “Il mio nome Claudia vuol dire la claudicante, la zoppa. Evuol dire alzarsi in piedi. La vita di Claudia è stata difficile da subito.invece mi ha dato le ali per risollevarmi, quando a nove anni la mia infanzia felice è stata interrotta dalla morte di papà”. Due nomi, due approcci alla vita, una sola persona: nata Claudia Lagona, cresciuta e conosciuta a tutti come. Il soprannome le è stato affibbiato da un’amica siciliana, dal personaggio di un film di Pieraccioni e le è rimasto addosso, diventando il suo nome d’arte. In un’intervista a Vanity Fair, la cantante ha raccontato il destino legato a quei due nomi. “Era scritto nel mio destino che io dovessi abbandonare quel nome che un po’ mi faceva arrancare, visto che la vita di Claudia è stata difficile da ...

