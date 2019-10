L’Europa vuole elettrodomestici riciclabili | riparabili e riusabili | che faranno

Migranti - Erdogan avverte l’Ue : ‘Safe zone in Siria o apro le porte ai rifugiati verso L’Europa’. Ma la partita è economica : vuole altri fondi : I fondi accordatile per bloccare la rotta migratoria dal Medio Oriente stanno per esaurirsi e Ankara torna a bussare a Bruxelles. In un discorso ai dirigenti del suo Akp Recep Tayyip Erdogan avvertito l’Unione europea che se una “zona di sicurezza” non verrà creata presto nel nord della Siria, Ankara è pronta ad “aprire le porte” ai rifugiati Siriani, permettendo loro di andare in Europa. Il leader turco ha ribadito ...