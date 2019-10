L’Egitto ritorna ad affermarsi come meta incontrastata dei turisti italiani

Fonte : domanipress

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) L’Ente del Turismo Egiziano sarà presente anche quest’anno al TTG Incontri di Rimini dal 9 all’11 ottobre, per incontrare gli operatoriin questa fase di sensibile crescita del mercato italiano e per presentare le diverse iniziative in programma, tra cui una campagna di marketing globale, per richiamare sempre un maggior numero diin Egitto. Il 2018 aveva già visto il gran ritorno delper il mercato italiano con circa 421.000 arrivi in particolare sul Mar Rosso, ora si punta a rilanciare i viaggi culturali, la Costa Mediterranea e le crociere sul Nilo che sono già in sensibile ripresa. La Fiera,di consueto, sarà un importante momento d’incontro e di confronto per gli operatori del settore e perche è da sempre al loro fianco. L’Ente del Turismo Egiziano,ogni anno, parteciperà al TTG Incontri con il Presidente dell’Ente del Turismo Egiziano ...