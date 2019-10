Legge elettorale | più vicino accordo M5s-Pd | “Stesse regole per voto al Senato e alla

Riforme - trovata prima intesa in maggioranza. Delrio : “Martedì documento con impegno preciso. Avvio Legge elettorale entro l’anno” : Un documento da sottoscrive entro martedì “con un impegno preciso sul quadro e sui tempi” e la volontà di “definire l’Avvio della nuova legge elettorale entro la fine dell’anno“. Al termine del vertice dei capigruppo della maggioranza di Camera e Senato, il democratico Graziano Derio presenta i termine dell’accordo raggiunto sulle Riforme che dovranno accompagnare il taglio dei parlamentari. Tutte le parti parlando ...

“È Renzi che è d'accordo con noi. Vada a riLeggere il nostro programma elettorale” - dice Castelli : “Il dibattito innescato sull'Iva dimostra che il problema esiste. Non è ragionevole che sulle patatine fritte ci sia l'imposta al quattro per cento. O che sia al dieci quella sui prodotti da collezione”. In un'intervista a La Stampa la numero due dei Cinquestelle di via XX Settembre al Mef risponde che la strada di aumenti differenziati dell'Iva sui prodotti non prevede “tabù”. Anzi, “tabù non ce ne devono essere, su nulla”. Quindi per la ...

**Riforme : Brescia - ‘lealtà su nuova Legge elettorale e ritocchi Carta’** : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Siamo consapevoli che bisognerà adeguare le istituzioni a questo cambiamento storico”. Lo dice il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, in merito al taglio dei numero dei parlamentari. “Dovremo discutere di una nuova legge elettorale e della riforma dei regolamenti parlamentari, insieme ad alcuni ritocchi alla Costituzione come per esempio la ...

Cantiere Pd-M5s su Legge elettorale. Lega punta su referendum - Cav frena : Il tema della legge elettorale torna al centro del dibattito politico. Enrico Letta propone il voto ai sedicenni, il premier Conte, il segretario del Pd Zingaretti e il capo politico M5s Di Maio aprono. Nella maggioranza sono anche in corso riflessioni sul sistema di voto su cui puntare. E anche nel governo si ragiona se accelerare su un sistema proporzionale per 'stoppare' le manovre leghiste, ma i tempi non sono ancora maturi. Pd e M5s ...

Legge elettorale - quesito in Cassazione : 13.25 Una delegazione, guidata dal vicepresidente del Senato Calderoli (Lega), ha depositato in Cassazione il quesito per proporre un referendum sulla Legge elettorale. La richiesta prevede di abrogare la parte proporzionale del Rosatellum. A sostegno i consigli regionali di Veneto, Sardegna, Lombardia, Friuli, Piemonte, Abruzzo, Liguria e Basilicata. "Assolutamente no,non temo rifiuti dalla Corte Costituzionale",ha detto Calderoli arrivando ...

Legge elettorale - la Lega deposita il quesito per il referendum. Calderoli : “Raccolta firme per elezione diretta del capo dello Stato” : Hanno marciato sulla Cassazione per depositare il quesito che propone un referendum sulla Legge elettorale. Destinazione: la corte di Cassazione. Una deLegazione della Lega, guidata dal vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, è arrivata alla suprema corte per chiedere di abrogare la parte proporzionale del Rosatellum: si passerebbe quindi a un sistema maggioritario puro, come più volte richiesto da Matteo Salvini. A sostegno del quesito, ...

Legge elettorale - Liguria e Basilicata dicono sì al referendum : I Consigli regionale della Liguria e della Basilicata hanno approvato la proposta di referendum abrogativo sulla quota proporzionale Legge elettorale

Legge elettorale - ok da Abruzzo Basilicata e Liguria al referendum : Lega a quota 8 regioni. Calderoli : “Lunedì quesito in Cassazione” : L'”arma” di Matteo Salvini ha funzionato. La Lega ha infatti raggiunto il suo obiettivo, incassando otto sì da parte dei Consigli Regionali per proporre un referendum sulla Legge elettorale: l’abrogazione della parte proporzionale del Rosatellum per passare a un sistema totalmente maggioritario. Gli ultimi via libera sono arrivati da Abruzzo, Liguria e Basilicata. Tre regioni che si sono aggiunte alle cinque che avevano già ...