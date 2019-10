Lega | M5S Veneto | inaugura il ' sovranismo del tortellino'

M5S : a question time interrogazione Lega su Casaleggio all’Onu : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Al question time in programma oggi alle 15 alla Camera, la ministra per l’Innovazione tecnologica e digitalizzazione, Paola Pisano, risponderà a una interrogazione, presentata dal capogruppo della Lega Riccardo Molinari, sulla partecipazione di Davide Casaleggio ad una recente iniziativa promossa dal governo italiano presso le Nazioni Unite in materia di ‘democrazia digitale”. L'articolo ...

Sondaggi Ixè : “Lega stabile al 29 - non cresce da un mese. Pd al 21 - 6 e M5s al 21. Fiducia in Conte in lieve calo. 62% a favore Ius culturae” : Lega rimane stabile appena sotto il 30 per cento (passa dal 29,9 al 29,7 per cento dei consensi). Pd e 5 stelle stabili, ma entrambi in tendenza negativa: rispettivamente al 21,6 (-0,2) e al 21 (-0,5) per cento. I Sondaggi di Ixè per Cartabianca su Rai3 fotografano, a una settimana di distanza dall’ultima rilevazione, una situazione che in generale rimane immutata e dove l’unico cambiamento rilevante è quello di Italia viva ...

SCENARIO/ Fusaro : dopo la Lega si suiciderà M5s - sarà la vittoria del liberismo : Il filosofo a tutto campo contro il liberismo e le sue degenerazioni. Ex sostenitore dell'esperienza gialloverde, ora è l'ideologo di Vox Italia

Mafia : condanna Nicastri - M5S 'tenera alta attenzione contro tarlo ilLegalità' : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Il caso Nicastri ci ricorda che tra i nostri doveri di politici, in quanto rappresentanti delle istituzioni ed eletti dai cittadini, c’è quello di tenere alta l’attenzione in quei contesti in cui riteniamo possa annidarsi il tarlo dell’illegalità. Su Nicastri e sull’eo

Sondaggi politici elettorali : PD stabile - ma recupera terreno su Lega e M5S : Gli ultimi Sondaggi politici di SWG evidenziano un arresto da parte del Partito Democratico, che né perde e né guadagna nelle intenzioni di voto. Nonostante sia rimasto fermo, ha recuperato terreno su chi gli sta davanti, ovvero Lega e Movimento 5 Stelle. Dopo un buon esordio, c’è già una prima flessione da parte del neo partito di Matteo Renzi, che scivola alle spalle di Forza Italia. SWG: crescita di Fratelli d’Italia, si consolida ai piedi ...

Sondaggi : la Lega perde quasi un punto in una settimana - ma resta la scelta di uno su 3. Pd e M5s sotto quota 20%. Italia Viva in calo : La Lega continua a oscillare e questa settimana arretra di qualche decimale, ma il suo bacino elettorale potenziale resta sempre dentro la forbice tra il 32 e il 34 per cento. Dietro il Carroccio prosegue il testa a testa al rallentatore tra Pd e M5s. Sono i dati principali del Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 che se da una parte conferma la dissipazione del patrimonio elettorale raccolto da Matteo Salvini finché era al governo (dal 30 ...

La Lega lancia il 'Popolarellum'. Pd e M5s uniti sul voto ai sedicenni : La Lega mette il primo mattoncino nella battaglia contro ogni tentazione di riformare la legge elettorale allargando la quota proporzionale, e deposita in Cassazione il quesito approvato da otto Consigli regionali. Mentre, sempre sul tema delle riforme, la maggioranza di governo si compatta attorno alla proposta, lanciata dall'ex premier Enrico Letta, di estendere il voto ai sedicenni, che incontra il favore anche di Giuseppe Conte. La ...

Cantiere Pd-M5s su legge elettorale. Lega punta su referendum - Cav frena : Il tema della legge elettorale torna al centro del dibattito politico. Enrico Letta propone il voto ai sedicenni, il premier Conte, il segretario del Pd Zingaretti e il capo politico M5s Di Maio aprono. Nella maggioranza sono anche in corso riflessioni sul sistema di voto su cui puntare. E anche nel governo si ragiona se accelerare su un sistema proporzionale per 'stoppare' le manovre leghiste, ma i tempi non sono ancora maturi. Pd e M5s ...

Umbria - vittoria del Centrodestra Lega prima - testa a testa Pd-M5S : "Tendenza alla vittoria" della candidata di Centrodestra Donatella Tesei, senatrice della Lega. E' la previsione del decano dei sondaggisti Nicola Piepoli che ha studiato per Affaritaliani.it la situazione in Umbria a meno di un mese dalle elezioni regionali del 27 ottobre e dopo... Segui su affaritaliani.it

Il voto ai 16enni piace a Lega - Pd e M5s. Ma sui social critiche e dubbi : "A quell'età non sono pronti" : Zingaretti e Di Maio all'unisono: sì al diritto di voto a partire dai 16 anni. Le pagine facebook dei due leader inondate di...

Lega-M5s - sì alla proposta di Enrico Letta sul voto ai 16enni : consenso trasversale : A porre la questione è stato Enrico Letta, che intervistato da Repubblica ha invocato una riforma costituzionale per permettere ai 16enni, al "popolo di Greta Thunberg", di votare. proposta peculiare e che però, incredibilmente, intercetta grande consenso. In primis da parte del M5s, da tempo a favo

Sondaggi - in Umbria tra Tesei (Lega-Fi-Fdi) e Bianconi (M5s-Pd) sarà testa a testa : A quattro settimane dalle elezioni che dovranno consegnare all’Umbria la nuova giunta e il nuovo consiglio regionale, tra Donatella Tesei e Vincenzo Bianconi si prospetta un testa a testa. Secondo un Sondaggio realizzato Quorum/YouTrend per Agi, la candidata della coalizione di centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) potrà contare sul 47,2% dei voti mentre l’imprenditore scelto dall’alleanza Pd-M5s è ...

Sondaggi politici : PD sotto il 20% - Renzi al 4 - 8% - Lega al 30 - 8% - M5S perde ancora : Il Corriere della Sera ha pubblicato un nuovo Sondaggio condotto da IPSOS per testare le attuali intenzioni di voto degli italiani dopo queste prime settimane di governo giallorosso. Proprio sull'esecutivo il dato è che il gradimento è leggermente salito, infatti ora il giudizio sul Conte bis è per il 39% positivo e per il 48% negativo, con un indice complessivo che sale dal 41% al 45% in un mese.Per quanto riguarda i principali ...