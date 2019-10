Lecce | cresce il valore della rosa | da 30 a 46 | 38 milioni | Babacar il più costoso

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Bella soddisfazione per ilcalcio che in questi ultimi 2 anni vede sicuramente pendere sulla luce verde la sua bilancia delle soddisfazioni sportive. La società salentina è riuscita in un biennio a raggiungere il massimo campionato italiano partendo dalla serie C. Con mister Liverani la società è riuscita a realizzare un vero e proprio sogno sportivo che sta proseguendo nel migliore dei modi con delle buone apparizioni in serie A. Ilera già piaciuto a San Siro contro l'Inter, dove per alcuni tratti era riuscito a tenere in mano il pallino del gioco nonostante la devastante forza degli avversari e nonostante il 4-0 finale, poi è piaciuto molto contro il Torino e la Spal, gare entrambe vinte dagli uomini di Liverani. Niente male per una neopromossa andare a vincere in trasferta su due campi certamente non facili dove anche molte big hanno faticato o hanno perso (vedi la Lazio ...

internewsit : Liverani: 'Lecce cresce, abbiamo giocato contro Inter e 2 big. Dobbiamo...' - - marchese_il : RT @LAROMA24: Pagelle di #LecceRoma Lentamente cresce l'#ASRoma. #Kluivert 'Porta la musica' 7 #Smalling 'Extra' 6,5 Altre: https://t… -