Le notizie del giorno ore 11 | 30

Ultime notizie Roma del 02-10-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Chi ha di più paga di più e chiedi nemmeno paga di meno con un limite massimo di spesa annua superato il quale non si dovrà più pagare il ticket sanitari non è più in quote uguali per tutti ma sarà rapportato al reddito del nucleo familiare fiscale in base alla numerosità del nucleo familiare quanto prevede la bozza del ddl di riordino ...

ULTIME notizie/ Ultim'ora oggi. Corea del nord : testato missile balistico sottomarino : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. La Corea del nord avrebbe testato un missile balistico lanciato da un sottomarino: la denuncia Sud Corea, 2 ottobre 2019,

Pensioni ultime notizie : Quota 100 e Def - Barbagallo “c’è delusione” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e Def, Barbagallo “c’è delusione” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le dichiarazioni del segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo a proposito della Nota di aggiornamento del Def che è stata approvata nelle ultime ore dal governo. Le questioni principali toccate dal sindacalista riguardano ovviamente le Pensioni, e la mancata soddisfazione generale viene compensata in ...

Le notizie del giorno – Morto un ex portiere - scomparso vice-allenatore - furto nello spogliatoio del Nizza : Morto EX portiere – Grave lutto nelle ultime ore che ha colpito la Spagna. E’ Morto infatti nella sua città natale di Alginet l’ex portiere Alfredo Greus Lozano, decano dei giocatori del Real Betis e portiere della formazione di Siviglia, in seconda divisione, dal 1944 al 1946. Nato nel 1921 Lozano ha iniziato la carriera al Saragozza (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO) scomparso vice-allenatore – Sono ore di ansia per il mondo del ...

Le notizie del giorno (ore 23 : 30) : MANOVRA: I TICKET SANITARI SI PAGHERANNO IN BASE AL REDDITO FAMILIARE Il governo lavora a una revisione della tassa per garantire una maggiore equita' nel pagamento. Secondo una bozza del ddl verra' introdotto "un criterio di progressivita'" e sara' fissato un tetto massimo annuale. Speranza: due miliardi in piu' nel fondo sanitario nazionale nel 2020. Def: il superticket va superato, serve un sistema piu' equo. ITALIA-USA: POMPEO A ROMA ...

Ultime notizie Roma del 01-10-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione Gabriella Luigi in studio Un morto 10 feriti due di loro gravi questo il bilancio dell’attacco avvenuto in un istituto tecnico di kuopio città dell’Est della Finlandia nei pressi di un centro commerciale l’aggressore uno studente finlandese di 25 anni avrebbe cominciato a colpire gli studenti con una spada tirata fuori dalla borsa poi sarebbe stato a sua volta ha ...

Le notizie del giorno (ore 17 - 30) : RABBIA DI HONG KONG SULLA FESTA DELLA CINA, LA POLIZIA SPARA A UN MANIFESTANTE Violenti scontri nell'anniversario per i 70 anni della Repubblica popolare: grave un attivista ferito al petto dagli agenti che hanno aperto il fuoco da vicino. Una cinquantina di arresti e 15 feriti. A Pechino la grande parata militare con i missili Df-100 in grado di colpire gli Stati Uniti. Il presidente Xi: "Nessuna forza può scuotere la Nazione". DI MAIO ...