Le iene ricordano Nadia Toffa | l' ira dei fan | Dove sono Mammucari e la Blasi?

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) In prima serata su italia 1 è andata in onda la puntata speciale dedicata al ricordo di, che ha dato il via alla nuova stagione de Le. Per l'occasione il capo-progetto del format, Davide Parenti, ha voluto riunire 100 collaboratori, tra inviati e conduttori che sisusseguiti nel corso dei 23 anni di storia del programma di approfondimento giornalistico, per dare un ultimo saluto alla compianta autrice del libro Fiorire d'inverno, la quale è scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una battaglia contro il cancro.La prima puntata de Le, condotto quest'anno da Alessia Marcuzzi, è stata all'insegna di momenti particolarmente commoventi, tra cui quello in cui è andato in onda un video inedito cheha registrato poco prima di morire, come una sorta di testamento. Un videofilmato che in poco tempo è diventato virale sui social e ha fatto incetta di like, ...

