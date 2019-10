L' attuale nome in codice di PS5 sarebbe Prospero

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Giungono interessanti notizie sulle console di prossima generazione, questa volta su PS5. La console è stata al centro di un report degli specialisti di tecnologia Gizmodo.Da questo report, apprendiamo che l'indev-kit di PS5 è, come il personaggio de La Tempesta di William Shakespeare, la stessa commedia che funge da ispirazione per Ariel e Gonzalo di AMD.Il report aggiunge che "i precedenti prototipi di PS5" sono stati nelle mani degli sviluppatori dal 2018, ma che l'kit di sviluppo è stato fornito "all'inizio di questa estate", quindi pochi mesi dopo la rivelazione delle specifiche.Leggi altro...

