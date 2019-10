L' aria che tira | Salvini su Boschi | ' Complice della rovina di migliaia di risparmiatori'

Pietro Senaldi a L'aria che tira : "Luigi Di Maio? Ieri inseguiva Matteo Salvini - oggi Renzi" : "L'aumento dell'Iva è stato sterilizzato perché lo ha detto Matteo Renzi, Luigi Di Maio si è accodato 24 ore dopo". E ora spiega Pietro Senaldi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, "arrivano le tasse. Il leit motiv del governo sarà Di Maio che seguirà Renzi, come faceva con Matteo Sal

Maria Elena Boschi - Matteo Salvini a L'aria che tira : "Perché la attacco? Chiedetelo agli italiani rovinati" : Siamo a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. L'inviata al Senato intercetta Matteo Salvini. Il leader della Lega si mostra sorridente, la conduttrice gli rinnova l'invito in studio. Dunque, tra le varie domande, la Merlino chiede a Salvini: "Perché lei nei suoi interventi,

Truffa milionaria all’Inps a Rimini : 11 indagati - anche funzionario dell’Agenzia delle Entrate : Sei persone sono finite agli arresti, per due di loro si sono aperte le porte del carcere mentre per i restanti 4 concessi i domiciliari. Per altre 5 persone invece è scattata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tra le persone coinvolte anche un funzionario dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.Continua a leggere

Maria Fida Moro : “Perché Stato premia brigatisti e penalizza vittime?” : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Prendo atto senza commentare che l, ma che la legge in favore delle vittime del terrorismo a tutt’oggi rimane inapplicata per Aldo Moro. E’ una specie di squallido sport questo vantarsi di avere a che fare, a qualsiasi titolo, con il caso Moro, purtroppo nel 99% dei casi solo per ‘interesse’ personale e gratuita pubblicità”. è quanto dichiara Maria Fida Moro, primogenita ...

Grande Fratello - Daria Bignardi svela : “Non lo guardo - anche se…” : Daria Bignardi non guarda il GF: la clamorosa rivelazione Daria Bignardi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni per presentare il suo nuovo programma intitolato L’Assedio che andrà in onda ogni Mercoledì sera su Nove a partire dal 16 Ottobre. E nel corso dell’intervista, il giornalista ha anche colto la palla al balzo per chiederle se dopo aver condotto le prime due storiche edizioni del Grande ...

Lunga la strada per la copertura rete Iliad proprietaria ma ci sarò anche l’offerta per i fissi : A che punto siamo per la copertura di rete Iliad in Italia? Quanti impianti si contano sul territorio nazionale, in grado di migliorare sensibilmente la rete e il segnale dei clienti del quarto operatore? Allo stesso modo, quali sono le mire espansionistiche del brand sull'offerta per la linea fissa di casa? E magari lato business? A tutte queste domande ha appena risposto Benedetto Levi, AD dell'azienda, in un'intervista su La Stampa e ...

ariana Grande ha duettato con Kristin Chenoweth nella nuova canzone “You Don’t Own Me” : Ascoltala qui! The post Ariana Grande ha duettato con Kristin Chenoweth nella nuova canzone “You Don’t Own Me” appeared first on News Mtv Italia.

Ascolti Tv del weekend : l’esordio di Fazio su Raidue e Alberto Angela che batte Maria De Filippi : Alberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaLa notizia che Alberto Angela abbia battuto Maria De Filippi nella giornata di sabato 28 settembre fa più rumore di qualsiasi altra. Per la prima volta da quando sono l’uno contro l’altro, infatti, Ulisse si aggiudica la serata con 3.614.000 spettatori e il 20% di share contro i ...

Brasile - buca una gomma e chiede aiuto : Mariana uccisa dall’uomo che le ha prestato soccorso : Una giovane studente universitaria è stata uccisa in un garage. Dopo aver forato una gomma ha chiesto aiuto: ma l'uomo di 37 anni che si è offerto di sostituirle la gomma l'ha uccisa. Il presunto omicida, dopo la cattura, ha confermato di essere il colpevole. In un secondo momento però ha ritirato la confessione davanti al giudice.Continua a leggere

Giovane donna va a denunciare un furto e viene rapinata anche in Commissariato : Una Giovane donna è stata vittima di due rapine nel giro di poche ore. L’ultima delle quali in un posto impensabile che dovrebbe essere il più sicuro di tutti, in Commissariato. La donna è stata rapinata nelle strade della città di Salto una piccola cittadina dello stato di San Paolo in Brasile. Salto è una delle città in Brasile e nel mondo con il più alto tasso di criminalità. Si trova sulla rotta dei narcotrafficanti provenienti dai ...

Amici Celebrities - Maria De Filippi silura il polemico Bisciglia : «Se accusi la produzione - io difendo le persone che lavorano qui. Filippo litighiamo eh!» : Amici Celebrities Scintille nella seconda puntata di Amici Celebrities; indispettita da alcuni commenti infelici di Filippo Bisciglia, Maria De Filippi non ha infatti esitato a scagliarsi contro il conduttore di Temptation Island, rimproverandolo pubblicamente per le sue esternazioni. Visibilmente imbarazzato e in difficoltà, il concorrente ha cercato poi di ’sedare gli animi’, anche se Maria ha continuato a sostenere irritata la sua ...

Amici Celebrities - Maria De Filippi furiosa con Filippo Bisciglia : «Secondo te perchè ti voglio bene devo stare zitta? Guarda che litighiamo» : La seconda puntata di Amici Celebrities, che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it, più che per la gara è caratterizzata dagli scontri tra Maria De Filippi e Filippo...

Maria De Filippi rimprovera Bisciglia ad Amici : 'Ma grazie di che? Poi davvero litighiamo' : Oggi, sabato 28 settembre, è in onda la seconda puntata di Amici Celebrites, talent show condotto da Maria De Filippi. Questa sera, l'aria è tesa in particolare tra la padrona di casa e Filippo Bisciglia, concorrente della squadra bianca. Quest'ultimo è stato accusato dalla conduttrice di essere un "testone" in quanto è una persona che vuole fare un po' di testa sua ed è piuttosto polemica verso gli altri concorrenti e non solo. Infatti, ...

Uomini e donne - cicogna in arrivo. Chi è la coppia di Maria De Filippi che aspetta un bambino : "Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero. Federico e io amiamo già alla follia il nostro bambino (o la nostra bimba)". cicogna in arrivo a Uomini e donne di Maria De Filippi. A dare l'annuncio sul suo profilo Instagram Clarissa Marchese che ha postato anche una foto nella quale mostra un accenn