L' arcivescovo Zuppi propone i ' tortellini dell' accoglienza' | la polemica divide Bologna

TORTELLINO AL POLLO/ Salvini contro l'arcivescovo Zuppi 'cancellano la nostra storia' : TORTELLINO al POLLO invece che alal carne di maiale per incontrare e accogliere persone di altre religioni, l'iniziativa a Bologna pe rla festa del patrono

Bologna - l’arcivescovo Zuppi lancia il tortellino al pollo per i musulmani in occasione della festa di San Petronio : Ricotta, parmigiano, uova e carne di pollo al posto di prosciutto, mortadella e lombo. L’idea dell’arcivescovo Matteo Maria Zuppi di lanciare il “tortellino dell’accoglienza” in occasione della festa del patrono, San Petronio, divide Bologna. La ricetta senza maiale, quindi ‘buona’ anche anziani che vogliono stare leggere e per i musulmani che non possono mangiarlo, fa prevedibilmente insorgere il ...

Migranti - un cardinale al governo : perché l’arcivescovo Zuppi sarebbe la nomina giusta : In queste ore il presidente del Consiglio incaricato ha un gran daffare. E tra le mille cose e i mille pensieri anche una cinquantina di nomi da assegnare per altrettante poltrone, tra piccole e grandi, che aspettano. Gli consiglierei di allungare la lista di uno, aggiungere un ministro a quelli esistenti. Ci vuole il ministero dell’Immigrazione. Non solo per contare quelli che arrivano. Non abbiamo bisogno di un capostazione e il governo ...