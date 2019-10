L’America la spunta su Airbus

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il World Trade Organization (Wto) ha deciso che gli Stati Uniti possono imporre sanzioni per 7,5 miliardi di dollari su prodotti importati dall’Unione europea in America come rappresaglia agli aiuti ricevuti dal costruttore di aerei franco-tedescoattraverso il sostegno a programmi di lancio

