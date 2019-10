L' allarme dei medici per i rifiuti a Roma | Rischio emergenza sanitaria I

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) All’indomani delle dimissioni del consiglio di amministrazione di Ama, asi rischia l’. L’ormai ex amministratore delegato della partecipata del Comune che si occupa di, Paolo Longoni, in un’intervista al Messaggero ha sostenuto che tra 15 giorni la capitale “avrà grossi problemi” con la spazzatura. Ma non è il solo a lanciare l’allerta. Ichiedono di trovane una soluzione al più presto, altrimenti “si rischia l’”, si legge in una nota dell’ordine deidi. “Il caos in cui versa l’Ama con le ennesime dimissioni dell’ennesimo Cda e la nomina di un nuovo responsabile preoccupa l’Ordine deidie provincia”, affermano il presidente e il vicepresidente Antonio Magi e Pierluigi Bartoletti. Va ...

