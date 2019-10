La Stagione 11 di Fortnite è stata rinviata | ecco quando inizierà

Evento finale Fortnite pronto a sconvolgere la mappa in vista della Stagione 11? : È un Fortnite che si avvia verso la conclusione della decima stagione quello che continua a intrattenere i fan dell’immensa community costruita nel corso degli anni da Epic Games. Come di consueto il sipario che sta per chiudersi sulla stagione corrente vuol dire il possibile arrivo sulla scena di importanti novità per quanto riguarda la mappa di gioco. D'altronde il Battle Royale è riuscito a costruirsi la proprio fama anche grazie all’estremo ...

Fortnite : una particolare teoria suggerisce che il Razzo lanciato nella Stagione 4 sia responsabile delle modifiche alla mappa : Durante la Stagione 4 di Fortnite i giocatori hanno assistito ad un particolare evento che ha permesso di lanciare nello spazio del gioco un Razzo. Ad evento finito però e col passare delle stagioni, sembra che questo Razzo abbia ancora un forte impatto, soprattutto sulla mappa del Battle Royale di Epic.C'è chi in tutto questo tempo ha analizzato le modifiche alla mappa e ne ha tratto una curiosa ma valida teoria. L'utente di Reddit Milioraptor ...

Usa uno spray su distributori di benzina in Fortnite Stagione 10 : come completare la sfida del momento : Usa uno spray su distributori di benzina in Fortnite. È questa una delle tante missioni della Battaglia Reale più giocata di sempre, introdotte dai ragazzi di Epic Games con la Settimana 2 della decima Stagione. Partita il primo agosto, la nuova season ha portato con sé non solo un gigantesco veicolo dalle sembianze di un robot - il B.R.U.T.O., utilizzabile da due giocatori contemporaneamente -, ma anche un sistema di Missioni semplici e ...

Ancora Missioni per Fortnite Stagione 10 : svelati obiettivi e ricompense della Settimana 2 : Fortnite Stagione 10 è l'ultima evoluzione della Battaglia Reale più giocata di sempre. Quella che porta il marchio di Epic Games, software house americana impegnata quotidianamente per rinnovare il suo shooter costruttivo online, sulla cresta dell'onda da ormai più di due anni. La nuova season ha portato con sé una buona manciata di novità - soprattutto dopo la pubblicazione del recente aggiornamento contenuto v10.00 -, così come qualche ...

Aggiornamento v10.00 di Fortnite Stagione 10 : tutte le novità da Epic Games del 6 agosto : Fortnite Stagione 10 è entrata nel vivo da quasi una settimana, disponibile dallo scorso primo agosto su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac e dispositivi mobile - sia iOS che Android. E, come accade quasi sempre ad ogni cambiamento attuato dai ragazzi di Epic Games, ha subito diviso le opinioni della community. C'è chi non ha digerito l'introduzione del veicolo a forma di mech B.R.U.T.O. - abbiamo creato per voi anche una guida ...