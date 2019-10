La Sanità pubblica è malata | persi 22mila posti letto in 10 anni

Ebola : 4 milioni di dollari spariti in Repubblica democratica del Congo. Arrestato l’ex ministro della Sanità : Arrestato perché stava per fuggire: secondo la polizia, si apprestava ad attraversare il fiume Congo per raggiungere Brazzaville, capitale della Repubblica Popolare del Congo, partendo da Kinshasa, capitale “gemella”, affacciata sull’altra sponda del fiume. Lui si chiama Oly Ilunga Kalenga e fino a luglio era il ministro della Sanità della Repubblica democratica del Congo. Le accuse a suo carico sono pesantissime: sottrazione dei fondi destinati ...