La richiesta di Pompeo a Di Maio L' Italia tolga la licenza aerea a Mahan Air

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)ha chiesto all’di togliere laAir, una delle due compagnie iraniane che effettuano voli trae Iran. “Dobbiamo essere uniti contro l’aggressione dell’Iran, è una minaccia”, ha detto il segretario di Stato Usa, in visita in, nel corso di una conferenza stampa con Luigi Di.Il ministro degli Esteri, dal canto suo, ha risposto che “nei prossimi giorni ci saranno le pronunce delle autorità che si occupano delle rotte del volo”.Gli Usa hanno imposto nei mesi scorsi, in vari step, una serie di sanzioni contro l’Iran dalle quali l’era stata esonerata.“È chiaro ed evidente che si conviene sul fatto che la soluzione dal punto di vista del governono deve essere quella di favorire la de-escalation ed è anche chiaro che questo non vuol dire ...

