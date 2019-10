La Rai e quel canale migranti Ora c' è il palinsesto buonista

Domenica In - Mara Venier e quella simpatia per Silvio Berlusconi : eppure - in Rai... : Quando si scrive di Mara Venier, classe 1950, lo si fa sempre pensando ad una donna solare, con un' energia pazzesca, ad una grande professionista, piena di entusiasmo e autoironia. Dopo quattro anni, l' anno scorso è tornata alla guida della sua amata Domenica In, situazione replicata anche quest'

Quelli che il calcio - i video della puntata del 29 settembre su Rai 2 : Quelli che il calcio, la puntata del 29 settembre. I servizi di Enrico Lucci, Nek canta Cosa Ci ha fatto l’amore. Luca e Paolo e i Jaspers e Greta Thunberg (video) Ieri è andata in onda la seconda puntata stagione di Quelli che il calcio condotto da Luca e Paolo con Mia Ceran. Ormai sapete che il calcio non è l’unico argomento della trasmissione di intrattenimento pomeridiano di Rai 2, ma c’è spazio per la politica, la comicità ...

Quelli che il calcio - Haber e "il pezzo di fumo" in diretta su Rai2 : Cosa ha consegnato il calciatore Ilicic all'arbitro Irrati qualche giorno fa durante Roma-Atalanta? La domanda-gag lanciata da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran in diretta nella puntata odierna di Quelli che il calcio si è trasformata in un momento di ilarità, pronto, tuttavia, per essere strumentalizzato da politici in cerca di visibilità e di polemiche (il caso Rocco Schiavone fa da scuola). Perché se Isabella Potì, la chef vista ...

«Hustlers» : traduzione - tRailer - uscita - cast e tutto quello che sappiamo : Dopo il lupo, a Wall Street arrivano le ragazze, quelle di Hustlers, guidate da Jennifer Lopez. Ebbene sì, dopo mesi di piccole anticipazioni, cominciate proprio dall'attrice, che ha condiviso spesso la sua trasformazione fisica per intrepretare la protagonista, finalmente si avvicina l'uscita del film che è stato presentato perfino al Toronto Film Festival. «Hustlers», il film: titolo e uscita italiana Per noi ...

Formula 1 - Raikkonen cerca riscatto a Sochi : “il piano è quello di portare a termine un week-end pulito” : Il pilota finlandese ha parlato in vista del Gran Premio di Sochi, auspicandosi un week-end pulito dopo i guai di Singapore Messo alle spalle il difficile week-end di Singapore, concluso con un incidente avvenuto nel finale di gara, Kimi Raikkonen si avvicina all’appuntamento di Sochi con la voglia di tornare in zona punti, muovendo così la propria classifica e quella dell’Alfa Romeo. Photo4/LaPresse Nonostante non abbia buoni ...

El Camino - il tRailer del film sequel di Breaking Bad : El Camino, il trailer del film sequel di Breaking Bad con Aaron Paul che torna nei panni di Jesse Pinkman. Dopo brevi teaser rilasciati nei giorni scorsi, oggi è arrivato il primo vero trailer di El Camino, il film sequel di Breaking Bad che sarà disponibile su Netflix dall’11 ottobre. I dettagli sul film sono scarsissimi, per adesso sappiamo che insieme a Aaron Paul, che vestirà nuovamente i panni di Jesse Pinkman, ci saranno anche Matt ...

“Silurata Monica Setta”. Terremoto Rai - quello che si mormora : “Lei con Salvini…” : “Silurata”, questo è il termine tecnico per descrivere perfettamente quello che sta succedendo a Monica Setta, storica giornalista di mamma Rai. La donna, da sempre e apertamente vicina a Matteo Salvini, ora sta pagando lo scotto di un’adulazione non troppo velata, probabilmente. Insomma, magari è un caso, ma appena il governo giallo-rosso ha prestato giuramento, Teresa De Santis, direttrice di Rai1 in quota Lega, decide di cancellare la ...

Ben Wheatley dirigerà Alicia Vikander nel sequel di Tomb Raider in arrivo nel 2021 : Ben Wheatley sarà il regista del sequel di Tomb Raider di MGM. Il film ha anche una data di uscita, ovvero il 19 marzo 2021. Alicia Vikander riprenderà il suo ruolo e vestirà nuovamente i panni di Lara Croft. Amy Jump sta scrivendo la sceneggiatura del sequel e Graham King sarà coinvolto in veste di produttore con la sua GK Films, insieme a Elizabeth Cantillon.Wheatley ha diretto film come Kill List e Free Fire, ed è attualmente impegnato nella ...

Quello che so di lei : Il Film con Catherine Deneuve Stasera su Rai 3 : Nel Film di Martin Provost, in onda questa sera alle 21.05 su Rai Tre, interpretato anche da Catherine Frot, l'attrice è una donna che dal passato ripiomba nella vita della figlia di un uomo un tempo amato.

Beyond a Steel Sky : il sequel della distopica avventura cyberpunk Beneath a Steel Sky si mostra in un tRailer e in un video gameplay : Lo sviluppatore Revolution Software ha pubblicato il trailer ufficiale e un primo video di gameplay di Beyond a Steel Sky, il sequel della distopica avventura cyberpunk Beneath a Steel Sky del 1994.Il titolo è stato annunciato nel mese di marzo di quest'anno. Qui sotto, potete leggere una panoramica del gioco, tramite Revolution Software:"Beyond a Steel Sky è un'emozionante storia di lealtà e redenzione ambientata in un mondo inquietante e ...

OpeRai ristrutturano le classi di una scuola - quello che trovano dietro le pareti sconvolge l’intera comunità : Una vicenda accaduta presso la Emerson High School di Oklahoma City, negli Stati Uniti d’America, dove alcuni Operai asono stati incaricati di rimodernare le aule staccando dalle pareti le vecchie lavagne e installando quelle interattive. Gli Operai hanno iniziato il lavoro non immaginando che, dopo aver staccato le vecchie lavagne e lavorato alle pareti per installare quelle interattive, avrebbero trovato una preziosissima testimonianza del ...

Rai 2 - Palio di Siena del 16 agosto 2019 : tutto quello che c'è da sapere : Oggi è il 16 agosto e, come da tradizione, ecco l'immancabile appuntamento con il Palio di Siena. Questa sera, a partire dalle 18.15, sarà Rai 2 a trasmettere la "carriera" dell'Assunta (così viene chiamata la corsa sul tufo di Piazza del Campo). Ancora una volta la telecronaca e il racconto in diretta è affidato alla giornalista (senese, perdipiù) Annalisa Bruchi e allo storico (senese pure lui) Giovanni Mazzini che racconterà degli aneddoti ...

F1 - Kimi Raikkonen : “Quella volta che mi ubriacai per 16 giorni consecutivi… ma ora penso solo alla famiglia” : Kimi Raikkonen non è propriamente uno di quei piloti della Formula Uno che ama parlare, figuriamoci di sè. Quando rilascia una intervista (e molto spesso succede perchè è costretto) rasenta il telegrafico, perchè è una persona che non vuole aprirsi troppo verso gli altri. Il vero “Ice Man” è solo per amici stretti e, ovviamente, famiglia. Un taglio netto sotto questo punto di vista il finlandese l’ha dato con la pubblicazione ...

Ascolti Tv Lunedì 12 agosto - vince Sister Act al 15.6% - The Fix 9.1% - lo speciale In Onda (7%) supera quelli di Rai 2 (3.7%) e Rete 4 (3.5%) : Ascolti Tv Lunedì 12 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Sister Act – Rai 1 – 2.430 milioni e 15.6% The Fix (3 episodi) 1a Tv – Canale 5 – 1.208 milioni e 9.1% Chi è senza colpa – Rai 3 – 939 mila e 5.7% In Onda speciale – La7 – 1.078 e 7% Le Iene David Rossi – Italia 1 – 794 mila e 6.3% Tg2 Post – Rai 2 – 628 mila e 3.7% speciale Stasera ...