La protesi bionica che manda i segnali wireless

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Risentire di nuovo la gamba come se fosse un tutt’uno col proprio corpo: è la sensazione che hanno assaporato i tre volontari su cui sono state testate lebioniche che funzionano con una tecnologia. A realizzarle i ricercatori coordinati dal Politecnico di Losanna e della start up Sensars, in collaborazione con la Scuola S. Anna di Pisa, come spiega la rivista Science Translation Medicine. Questi prototipi di ‘neuro-’ funzionano grazie alle informazioni sensoriali che viaggianodagli elettrodi impiantati chirurgicamente in un nervo situato nella parte della gamba rimasta dopo l’amputazione, e da sensori aggiunti alla base della. In questo modo si ha come una ‘fusione’ tra corpo e. “Quando le persone con una gamba amputata usano la, di solito non hanno alcun ritorno sensoriale dal suolo e ...

SeguiUltimaVoce : Sentire di nuovo le #gambe: dopo la #manobionica, sperimentazione anche sulle gambe. Nuove sfide per il futuro con… - ProgettAlbatros : Pazienti amputati tornano a sentire le gambe grazie alla protesi bionica -